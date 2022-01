Los entrenadores que encajan para dirigir al Málaga

Luchando por la pole position del Gran Premio de Málaga que se premiará con un puesto de entrenador en un equipo aspirante a los playoffs de ascenso se encuentran varios pretendientes. Algunos se han ofrecido hace semanas u horas, otros fueron candidatos hace meses y los hay que se encuentran en alerta e incluso ya han hablado con la dirección deportiva del club blanquiazul para ocupar el cargo de José Alberto López.

La ristra de nombres es interminable y para todos los gustos, pero Manolo Gaspar y su equipo, que trabajan en la más absoluta prudencia y oscuridad, tienen muy claro cuál es el retrato robot que se busca desde La Cueva. Uno de los que más gusta y que ya estuvo en la terna este verano es José Luis Martí. Justo hace un año fue destituido del Leganés tras poco más de cinco meses en el cargo. Pero aún se recuerda aquella eliminatoria de semifinales de los playoffs de ascenso en el que, con el Deportivo, dio una lección táctica a Víctor Sánchez del Amo. Después se hizo cargo del Girona, dejándolo en puestos de promoción.

El balear responde a los criterios de experto en Segunda división, con buen gusto por el juego de posesión con equilibrio y con cierto carácter mediático que ilusione a la afición. Pero no es el único. Un ex jugador del Málaga como Antonio Hidalgo, héroe del último ascenso a Primera, también se encuentra en el radar aunque no fuera capaz de lograr la permanencia con el Sabadell la pasada campaña. Rubén Baraja, Juanfran y Joseba Etxeberría son otros de esa misma quinta que podrían responder a lo que se busca.

En menor medida, quizás más de cara a un futuro a medio o largo plazo se encuentran Nacho Pérez, ahora en el Antequera al que llegó este verano desde el juvenil del Málaga. Allí dirigió a los Roberto, Haitam, Andrés Caro o Moussa Diarra, que ya han jugado partidos con el primer equipo. O Fernando Fernández Escribano, actual miembro del cuerpo técnico del Real Betis, quien está haciendo un máster avanzado junto al añorado Manuel Pellegrini.

Y, por supuesto, algún tapado más que pudiera sacarse de la chistera Manolo Gaspar. Aunque su primera gran apuesta, la de José Alberto, no le haya salido nada bien.