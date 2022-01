Juankar, quien se marchó "bastante jodido" de Málaga, podría recalar ahora en Turquía.

"Ya sabemos cómo es el fútbol, que siempre puede pasar de todo, pero tengo contrato hasta junio y como profesional que soy voy a darlo todo", decía el exmalaguista Juankar semanas atrás durante una entrevista con la revista Panenka, cuando era cuestionado por su futuro.

Criado en la cantera del Real Madrid, pasó los vestuarios de Zaragoza, Betis, Granada y Málaga hasta aterrizar en 2020 en Grecia de la mano del Panathinaikos. Asentado en la titularidad, esta temporada suma 19 partidos en los que ha dado dos asistencias. Unos números destacables para un futbolista veterano que, a sus 31 años, aún tiene cuerda para rato. El gol, quizá, es su mayor hándicap. Y es que, como él mismo bromeó durante la citada entrevista, tiene "menos gol que Chendo". "Soy más de dar asistencias que de meter goles", apostillaba Juankar.

Y en eso, precisamente, se habrá fijado el Galatasaray turco, al que la primera mitad de la temporada no le ha ido como esperaba. Siendo uno de los grandes del fútol otomano, se encuentra en la zona baja de la tabla en la Süper Lig turca, de ahí que sus rectores se hayan lanzado al mercado con la intención de reforzar al plantel en este mercado invernal y poder reconducir la dirección en lo que resta de temporada.

Según diferentes medios otomanos, el de Boadilla del Camino vería con bueno ojoso el interés del Galatasaray, estando dispuesto a afrontar un nuevo reto deportivo en un equipo como el Galatasaray y en un campeonato como el turco. Acaba contrato a final de temporada, por lo que el Panathinaikos también estaría dispuesto a abrirle la puerta a cambio de ingresar algo de dinero y evitar que se acabe marchando libre a final de temporada.

En Turquía, ciertas informaciones también lo colocan en la órbita de clubes como Granada, Espanyol o equipos de la MLS. En cualquier caso, sería el Galatasaray el que más interés ha demostrado.

Cabe recordar que Juankar se marchó a Grecia dejando el Málaga en una salida que, según él mismo ha indicado, fue bastante dolorosa: "Me fui de Málaga bastante jodido, por la situación, porque por una mala gestión del pasado nos vimos perjudicados tanto yo como compañeros míos que tuvimos que buscar trabajo fuera de ahí, pero vine aquí con muchas ganas e ilusión de empezar un proyecto nuevo. Y estoy muy contento. Porque, además, es todo muy parecido a España. Siempre se echa de menos España, claro, pero estoy muy contento aquí. La oferta del club me convenció en todos los sentidos, porque evidentemente es un equipo grande, un club europeo que todo el mundo conoce, y la oportunidad era perfecta, porque también me apetecía salir de España y cambiar de aires".