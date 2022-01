Natxo González alimenta el debate en la portería: Dani Martín o Dani Barrio

Apenas tiene tiempo Natxo González para inculcar a sus nuevos futbolistas su idea cuando ya tiene que afrontar un partido en 48 horas ante el Mirandés. Al margen de su diagnóstico desde fuera, ha recibido multitud de informes del analista y de Funes y Bravo, los encargados de realizar la transición entre la destitución de José Alberto López y su llegada. Ahora toca filtrar y tomar decisiones.

Una de las más controvertidas tiene que ver con la portería. Para su antecesor, Dani Martín era indiscutible. Sus motivos tenía, si bien el meta cedido por el Betis, salvo en muy contadas ocasiones, no justificó esa condición de 'titularísimo'. De ahí que no se entendiera la suplencia continua de Dani Barrio.

Natxo no ha querido desvelar si habrá cambios en esa posición tan delicada. "No voy a decir si va a haber un cambio en la portería. Estoy recién llegado. He visto muchos partidos y desde fuera tengo un diagnóstico aproximado, pero a partir de ahí hay diferencias cuando estás en el día a día. Tengo que cuidar mucho la información que transmito, no revolver todo, aprovechar cosas que se estaban haciendo muy bien con el míster anterior", ha explicado sin entrar en detalles concretos.

Tampoco lo ha hecho cuando se le ha preguntado por el objetivo clasificatorio. "El objetivo principal es ir cada año tratando de ser mejores que el anterior. Pero por qué no puedo soñar, es gratis, a mí me motiva y vamos a ver a dónde podemos llegar sin dejar de ser ambicioso. Pero partido a partido".

Petición de fichajes

En cuanto a la posibilidad de reforzar el equipo en lo que queda de ventana, el vitoriano se ha mostrado muy comedido, dejando toda la responsabilidad a Manolo Gaspar. "Qué voy a exigir yo ahora. Él va a tratar de hacer lo mejor para el equipo, yo no estoy en disposición de exigir. Hablamos, por supuesto, de lo que yo creo pero ya está, lo que tengan intención de hacer está bien hecho porque conocen mejor a la plantilla que yo. No puedo pedir nada. Que yo sepa, no hay ningún caso de jugador que vaya a salir", ha desvelado.