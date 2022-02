Cerrado el mercado, el Málaga espera ahora a su 'Diego Costa'.

El Málaga CF vivió un cierre de mercado invernal el pasado lunes bastante tranquilo. Finalmente, el conjunto blanquiazul decidió no sumar ningún integrante más a su plantilla horas antes del 'deadline', una vez que Vadillo y Febas hubieran llegado ya con anterioridad. ¿La razón? Que finalmente se le cayeron a los rectores blanquiazules algunas de las operaciones que tenían avanzadas y decidieron que lo ideal no era firmar por firmar, si esas incorporaciones no mejoraban lo que había en la plantilla.

Peybernes, tentado por el Saint Etienne, decidió quedarse en La Rosaleda, por lo que incorporar a un central se antojaba menos prioritario. Más dudas, sin embargo, había (y hay) con la delantera. No es el Málaga, especialmente, el equipo más goleador de la Segunda división y, por eso, buscaba Manolo Gaspar la vanguardia del equipo, ahora dirigigo por Natxo González. No llegó nadie para ello, pero podría hacerlo...

Y es que el Málaga CF está a la espera de poder incorporar a su particular 'Diego Costa'. No hablamos del hispanobrasileño, sino del también internacional español Adrián López. Como delanteros, realmente, no se parecen demasiado, más allá de que a lo largo de sus carreras han tenido una relación muy estrecha con el gol, tienen la misma edad y han compartido vestuario defendiendo la elástica del Atlético Madrid.

Unos paralelismos entre el delantero brasileño y el asturiano que se amplía ahora, a sus 34 años -Diego Costa los cumplirá en unos meses-, estando ambos futbolistas libres, sin equipo, y buscando una oportunidad en algún vestuario que tenga fichas disponibles. Mientras que el deseo de Diego Costa era jugar en LaLiga, para lo que rescindió en Brasil y se vino hasta España siendo ofrecidos a clubes como el Cádiz CF o, incluso, el FC Barcelona, a través de Dani Alves, el de Adrián es el de volver a sentirse futbolista profesional. Una experiencia que va a intentar conseguir en Málaga y, a ser posible, en La Rosaleda.

Málaga Hoy avanzó hace unos días que el internacional español estará a prueba en el Málaga durante las próximas semanas, una situación que se hará esperar algo más de la cuenta al estar éste en Madrid tratándose de unos problemas físicos antes de sumarse a la disciplina malaguista, a las órdenes de Natxo González. Dada la situación, si Adrián López coge la forma y mejora lo que hay, en el Málaga CF no dudarían en incorporarlo, viviendo una segunda etapa como malaguista 12 temporadas después.

Esa es la idea, aunque antes hay un duro trabajo por delante. El delantero necesita una buena revisión, al estar sin equipo desde que finalizara su contrato el pasado verano con Osasuna. Los últimos meses los ha pasado en la Costa del Sol, donde ha jugado partidos amateurs, incluso, para mantener algo el ritmo. El Málaga CF tiene fichas disponibles para ello y el desembolso económico, a priori, no sería muy elevado. Ahora, Adrián López tendrá que ganárselo sobre el césped, si dentro de no mucho quiere volver a verse defendiendo la elástica blanquiazul en La Rosaleda.