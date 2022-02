Dani Martín "entrena como un león" para volver a la portería.

Vuelve el Málaga CF de Natxo González a la competición este sábado, ante el Zaragoza, en La Romareda. Una nueva oportunidad para que el vitoriano sume su primera victoria en el banquillo, tras haber pinchado por 3-0 en su estreno, ante el Mirandés, en Anduva.

Se esperan cambios en ambas áreas, pues el nuevo preparado blanquiazul solicita una solidez defensiva y una pegada que no acabó de encontrar en Miranda del Ebro, durante su estreno. Más dudas, en cambio, hay en la portería, donde Dani Barrio fue quien defendió el arco blanquiazul ante la lesión de Dani Martín. Le encajaron tres goles y salvó otro claro, aunque se marchó con la sensación de que pudo hacer más en el tercero y de no poder estar contento con su regreso al once. Es decir, que se prolonga el debate en portería que ha estado sobre la mesa prácticamente durante toda la temporada.

Para José Alberto López, la titularidad bajo palos era indiscutible para Dani Martín, por lo que ahora habrá que ver qué considera el nuevo técnico malaguista, que en su primer partido no pudo elegir, al estar el asturiano lesionado. La película, ahora, cambia, estando ambos arqueros disponibles, tal y como confirmó Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF, en sala de prensa.

"Está totalmente recuperado, está entrenando como un león. No puedo contestar nada más. Está totalmente recuperado del percance que tuvo y muy motivado entrenando", espetó el director deportivo blanquiazul al ser cuestionado por ESTADIO Deportivo sobre la situación del joven arquero. Y es que ahora no sólo está en duda su titularidad, sino también su futuro. Algo sobre lo que no quiso extenderse.

Aunque el Málaga CF nunca tuvo opción de compra sobre su figura, llegando el pasado verano en préstamo por petición expresa del anterior técnico, José Alberto López, está por ver ahora cuál es su rol en este tramo final de la temporada.

"Si yo decidiera me quedaría. Decide el club por desgracia porque el Betis es el que manda. No ha dado la opción de que el Málaga me pueda comprar. Si tuviera que salir cedido otra vez a un equipo de Segunda, lo tendría bastante claro. Si fuera a un equipo de Segunda sería Málaga, aunque ojalá en Primera", explicó hace algunas semanas el propio Dani Martín durante una entrevista con Radio Marca Málaga, dejando clara cuál es su intención para el próximo verano.

En el Betis, al menos, parece tener la puerta cerrada, con Rui Silva a un alto nivel y Claudio Bravo negociando su renovación. El chileno solicita dos años, mientras que el Betis le ofrece uno. En cualquier caso, el acuerdo se antoja cercano. Joel Robles, eso sí, acaba contrato, aunque el rol de tercer portero no pasa, precisamente, por los planes de Dani Martín, quien ya salió este verano de Heliópolis en busca de esos minutos que se le privaban en la portería del Betis.

Con José Alberto en el banquillo del Málaga y siendo titular casi por decreto, su futuro se antojaba como blanquiazul más allá de verano, a pesar de que no existiera esa opción de compra de la que tanto se ha hablado durante este tiempo. Una portería en Primera, quizá, era lo único que podría impedirlo. Ahora, sin embargo, todo es mucho más difuso. Y es que ni el propio Natxo González ayuda a ello. "No voy a decir si va a haber un cambio en la portería. Estoy recién llegado. He visto muchos partidos y desde fuera tengo un diagnóstico aproximado, pero a partir de ahí hay diferencias cuando estás en el día a día", dijo el nuevo preparador malaguista al ser presentado.