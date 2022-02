Manolo Gaspar: "Mi plantilla es la mejor, aunque tiene debilidades como la del Real Madrid"

Muchos titulares dejó Manolo Gaspar en su comparecencia ante la prensa con motivo al cierre del mercado invernal. Reconoció que ya hay un nuevo fichaje para la próxima temporada, aunque no quiso decir el nombre por respeto al "jugador, equipo y profesión". También afirmó el interés, a través de una oferta formal, de un equipo por hacerse con los servicios de Kevin Medina. Todo en una jornada donde respaldó al vestuario y a la gestión del club, a la cual hizo especial mención. "Las necesidades las tenemos claras. No es fácil hacer estas gestiones que estamos haciendo. Podría haber cerrado dos fichajes y la gente estaría aplaudiéndome por calle Larios, pero hay que ser responsable con todo lo que se hace", comentaba el director deportivo del cuadro boquerón, que hoy, precisamente, cumple años.

Valoró tras la última ventana el nivel de la plantilla, en la cual confía ciegamente: "Mi plantilla es la mejor que hay. Tiene debilidades igual que la del Real Madrid. Siempre se puede mejorar. Me equivoco y lo seguiré haciendo, pero siempre miro por el bien del club. Hay que recordar que seguimos en una situación grave". En la misma línea, siguió comentando la calidad de los jugadores con los que cuenta a disposición Natxo González: "Se pueden reforzar todas las posiciones. Tenemos una plantilla amplia y con buen nivel. Si traemos un jugador como un número, quitamos la proyección a jugadores de la cantera, así que para mi forma de ver las cosas es un error"

"El día 31 es otro día más. Desde que estoy van 53 operaciones y estamos acostumbrados a esto. Mi objetivo es adelantarnos al resto. Hacemos el trabajo con tiempo y había operaciones que llevaban 15 días hechas. No es hacer las cosas por hacer, no es nuestra manera de trabajar", apuntaba Manolo Gaspar. Dentro de este gran número de movimientos realizados por La Cueva desde que cogiese el cargo, la última de ellas, y que parece que pronto se efectuará, es la de Adrián López, sin contrato desde el pasado junio de 2021 después de no renovar con el Osasuna. "Para nosotros está abierto el mercado y tenemos espacio salarial. Si hay algo que pueda mejorar, si podemos lo haremos. El tema Adrián López está ahí. El jugador está recuperándose de unas molestias. Entrenará con nosotros si está bien y luego valoraremos la situación", decía sin desvelar el futuro próximo del asturiano.

Reconoció también las dificultades competitivas que tiene la dirección deportiva con otros clubes para luchar por jugadores. De ahí la imperiosa necesidad por actuar con tiempo: "Teníamos opciones con algún jugador que podrían haber dado un salto a la plantilla, pero no teníamos fuerzas en el mercado. Cuando se cruzan equipos con ofertas grandes no podemos llegar. Con las opciones que teníamos sigo confiando en la gran plantilla que tenemos. No hay que fichar por fichar, es un error teniendo jugadores de cantera que pueden dar el nivel y sin hacer un gasto irresponsable".

También hizo referencia a Dani Martín y su situación. El Málaga no cuenta con opción de compra, aunque tanto club como jugador desean continuar juntos el próximo año: "Solo te puedo decir que está entrenando como un león. Está recuperado de lo que tuvo y súper motivado entrenando. No hay más que valorar". Pocas pistas quiso dar al respecto, sobre todo en el apartado de salidas. Hasta el momento, a excepción de Iván Calero, el cuadro blanquiazul sigue sin vender jugadores: "Cuando las ofertas sean coherentes o cuando no haya más remedio, venderemos, pero nuestra idea no es vender por vender".

Por último, fue turno de hablar hacia la afición. Una grada exigente, pero que siempre está con el club en los peores momentos. Bien lo sabe Manolo Gaspar en su etapa como futbolista y ahora al frente de La Cueva: "Conozco a mi afición mejor que nadie, es muy exigente. Es el patrimonio del club. Pido unión de todos. Está bien exigir, por supuesto, y entiendo que quiera ver un equipo con más incorporaciones, pero la gente no sabe la información que manejamos ni los objetivos a un medio plazo, que eso como gestores tenemos que mirar también. Pero sí entiendo siempre a la afición porque yo también soy hincha del Málaga".