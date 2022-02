La estadística (negativa) que rompe Natxo... ¡14 años después!

Que se usa y se repite con mucha frecuencia en determinadas circunstancias. Así recoge la Real Academia Española (RAE) como significado la palabra 'tópico'. Como en la vida, en el fútbol también existen numerosas frases comunes que no siempre casan con la realidad. Y sino que le pregunten al Málaga con la manida, 'a entrenador nuevo, victoria segura'. En la pasada jornada liguera, Natxo González debutó al frente del banquillo blanquiazul. Lejos de confirmar dicho tópico, los malacitanos no solo perdieron, sino que lo hicieron por un categórico 3-0 ante un rival directo, el Mirandés. Pero no solo empañó esta goleada el estreno del técnico vasco. Además, este resultado hizo que Natxo rompiera por completo una estadística negativa que no se daba en la Costa del Sol desde hacía 14 años.

Y es que desde la temporada 2008/2009 no se inauguraba peor un entrenador malaguista que como lo hizo en Anduva Natxo González. En aquella campaña fue Antonio Tapia el que se estrenó de la manera más cruel, con un 4-0 frente al Atlético de Madrid. Eso sí, con la gran diferencia de la categoría, en este caso Primera División. Desde entonces ningún otro técnico salió tan perjudicado en su debut. Muchos de ellos también salieron derrotados, aunque con menos distancia en el electrónico. Por ejemplo: El 'Gato' Romero con un 3-1 en contra frente al Celta, Jesualdo Ferreira con un 1-3 ante el Valencia, Bern Schuster con un 1-0 también contra el conjunto 'ché' o Gregorio Manzano por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Al igual que en el caso de Antonio Tapia, todos ellos en la máxima categoría del fútbol español. Distinta suerte tuvieron entrenadores como, precisamente, Antonio Tapia en su segundo periplo, Manolo Hierro, Juan Ramón López Muñiz, Javi Gracia o, más recientemente y en Segunda División, Víctor Sánchez del Amo y Sergio Pellicer. Todos los mencionados, con victoria en su primer encuentro como malaguistas. Lejos de ser determinante, Natxo González rompe la estadíctica que ningún técnico quisiera apropiarse.

Cierto es que no todo es como empieza, sino como termina. Y en esa coyuntura se encuentra Natxo González, consciente de que el objetivo no es comenzar con un triunfo, sino cumplir con los objetivos asginados por la dirección deportiva a final de temporada. De ahí que se haya puesto serio y al máximo con su plantilla, incluyendo doble sesión esta semana previa al encuentro frente al Real Zaragoza en el estadio La Romareda. Poco tiempo que perder y mucho que mejorar en un equipo que, sin duda, no pasa por su mejor momento. Con solo una victoria en el mes de enero recién vencido, revertir la situación pasa, sin ir más lejos, por mejorar la imagen a domicilio, donde el Málaga CF se encuentra al fondo de la clasificación en este determinado apartado.

En el seno del club no hay dudas entorno al vestuario y sus capacidades para dar vuelta a esta situación. Tampoco desde La Cueva, la cual sigue trabajando en busca de oportunidades en el mercado a través de jugadores libres. Adrián López, el más cercano a cubrir una de las dos fichas que todavía tiene libre el conjunto boquerón. Más incertidumbre, y crispación, tiene la afición, señalando directamente hacia la actitud de los jugadores, la cual no complementa con el esfuerzo y sacrificio proporcionado desde las gradas desde el inicio de campaña y pese a cualquier obstáculo.

A falta de poco más de cuatro meses para la conclusión de la temporada, Natxo González tiene en sus manos la posibilidad de cambiar la imagen del equipo y lograr una cómplice comunión entre grada y vestuario. También la suya propia y así olvidar un estreno desastroso y que rompe con una estadística cuanto menos negativa, ser el entrenador con el peor debut en los últimos 14 años.