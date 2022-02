Andrés Caro, la sensación de la cantera: "Si hablan de mí, es porque estoy haciendo las cosas bien"

Es la sensación de la cantera blanquiazul y uno de los baluarte más considerados de La Academia. Andrés Caro copa toda portada referente a los jóvenes talentos del Málaga CF. Recién cumplida su mayoría de edad, el central está siendo cada vez más habitual en los esquemas del primer equipo, sin importar qué entrenador esté al frente. Todos apuestan por él. Y es que no es casualidad que en la pasada temporada ya le citara en más de una ocasión Sergio Pellicer siendo todavía juvenil, incluso debutase en partido oficial frente al Castellón. Es por ello que sea uno de los que más esperanzas tiene puesta Duda y su grupo de trabajo.

En una entrevista realizada en 'Área Malaguista', programa de 101TV, Andrés Caro se mostró tan veterano y experimentado como demuestra dentro del terreno de juego. Alternando entrenamientos con el filial y primer equipo, el defensa admitió la felicidad que le produce cada llamada de los 'mayores': "Ya son dos entrenadores, con Pellicer tres, los que quieren contar conmigo en la primera plantilla, y yo estoy para ellos. Si cuentan conmigo, aunque sea un entrenamiento o una convocatoria, es un orgullo. Poder aprender de los jugadores de arriba cada día es muy importante".

Con los pies en el suelo, el nacido en el Rincón de la Victoria sabe que hay que aprovechar cada oportunidad. "Los jugadores tenemos que estar preparados para eso. A mí me llegó la oportunidad el año pasado de alternar los tres equipos y es un orgullo porque es un premio a todo lo que llevo trabajando", reconocía el central. Convocado frente al Zaragoza ante la lesión de Juande Rivas, Andrés destaca por su polivalencia. Capaz de hacerlo también como pivote, afirmó en qué lugar se encuentra más cómodo: "Son dos posiciones en las que me han probado. Desde que llegué he jugado de central, pero antes jugaba de mediocentro. Puedo jugar en las dos, pero me encuentro más cómodo de central. Donde el míster quiera ponerme, ahí intentaré hacerlo lo mejor posible".

Demostró madurez en un tema incandescente entre la afición malaguista, el uso de las redes sociales. Cada vez más reconocido, no ve como presión el seguimiento más asiduo de la gente. "Te llegan notificaciones en redes sociales, vas por la calle y te van conociendo, pero para mí eso es lo de menos. Si me empiezan a conocer y a hablar de mí es porque estoy haciendo las cosas bien y será algo positivo. Escucharé los comentarios que me ayuden y me hagan mejorar al día siguiente", decía con madurez un jugador que ni siquiera pudo digerir el salto de juvenil al primer equipo.

Y es que no es fácil gestionar cada contexto de los tres equipos en los que milita en la actualidad. Juvenil, filial y primer equipo. "Tienes que estar al cien por cien, aunque no es fácil porque entrenas con tres entrenadores distintos y te piden cosas distintas", declaraba la joven promesa de La Academia. Un jugador al que cada vez le rondan más focos y repercusión en su entorno. Su destreza y calidad le sitúan como uno de los futbolistas dispuestos a marcar una época en el club de su tierra. Para él, como siempre reconoce cada vez que le preguntan, es el mayor orgullo por dedicación y esfuerzo diario.

De hecho sonó con fuerza la posibilidad de partir desde el inicio en Zaragoza. Incluso probó durante la semana Natxo González esta variante, aunque se decantó por la experiencia y jerarquía de Lombán que, a la postre, completó un gran encuentro siendo clave en el empate blanquiazul. Pero más allá de su participación o no desde el inicio,