El palo de Dani Barrio a José Alberto por darle la titularidad al bético Dani Martín.

No conoce la victoria aún el Málaga CF desde que Natxo González sustituyó en el banquillo blanquiazul a José Alberto López. Una derrota (ante el Mirándes, 3-0) y un empate (frente al Zaragoza, 1-1) que impiden al conjunto malacitano levantar la cabeza en LaLiga Smartbank, a la espera de lo que haga este sábado (20:30 horas) frente a la UD Almería de Rubi, que parece haber dejado atrás un mes de enero negro que le ha apeado del liderato de la tabla, el cual intenta recuperar ahora.

La llegada de Natxo González, sin embargo, ha traído muchos más cambios, en la portería del Málaga CF, donde Dani Barrio ha recuperado la titularidad bajo palos en detrimento de un Dani Martín que estuvo siempre discutido con José Alberto como entrenador. Lesionado en el estreno del nuevo preparador ante el Mirandés, el técnico vitoriano acabó de resolver la incógnita ante el Zaragoza, volviendo a confiar en un Dani Barrio que devolvió la confianza depositada en él. "Es bueno que lo de Zaragoza haya salido bien. Fue importante el punto y conseguimos puntuar. Me dio confianza ese marcador. Me ha dado confianza y más temple para afrontar el resto de partidos, no era fácil tras tiempo sin competir", ha dicho el joven arquero en los micrófonos de Cope Málaga.

Lógicamente, Dani Barrio fue preguntado durante su intervención por el debate en la portería del Málaga CF, un tema sobre el que prefirió pasar de puntillas, aunque sobre el que casi inevitablemente le fue imposible soltar algún que otro palo al exentrenador José Alberto López. "Llevo dos años en Málaga y siempre hay debate, he notado el cariño de la gente en este tiempo. Soy veterano y hay que trabajar día a día y cuando te toca estar listo. Tenemos que fijarnos en cada uno mismo y que luego salga bien, pero no es fácil no jugar", explicó.

Sobre su suplencia durante prácticamente toda la primera vuelta, cuando perdió la titularidad en la cuarta jornada, dijo: "No me tiene que dar ninguna explicación, el entrenador es el que manda, es el jefe y hay que trabajar para estar bien. Yo a lo mío y trabajar para jugar".

Más duro, en cambio, se mostró sobre la decisión tomada en su día por José Alberto López: "Si yo fuera entrenador nunca cambiaría de portero en la jornada cuatro, el portero tiene que tener siete y ocho partidos para coger confianza, pero esta es mi opinión".

Ahora, que ha vuelto a la titularidad bajo palos, Dani Barrio se muestra ambicioso para lo que resta de temporada: "Siempre pensaba que alguna vez podría tener la oportunidad, por eso trabajaba como el que más. Pero al final no era una decisión mía. Yo solo pensaba en trabajar, trabajar y estar fuerte para cuando me tocase".