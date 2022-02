Lombán y el Málaga; los planes de futuro del capitán.

Finalizado el mercado invernal, el Málaga CF afronta el tramo final de la temporada sumido en la zona media-baja de la tabla tras el cambio de entrenador y con la sensación de que colarse en los puestos con derecho a 'play-off' es cada vez más complicado. La llegada de Natxo González, en detrimento de José Alberto López, ha generado un cambio en el ánimo de la plantilla que, sin embargo, no se acaba de traducir en puntos, habiendo sumado una derrota y un empate en sus dos primeros partidos.

Este sábado, ante la UD Almería, La Rosaleda vivirá un derbi regional que se antoja crucial para los intereses deportivos de ambos conjuntos, especialmente un Málaga CF que necesita sumar de tres para no meterse en complicaciones mayores.

Mientras tanto, Manolo Gaspar y su dirección deportiva siguen planificando con miras al próximo verano, para el que han guardado dinero tras no haber hecho ningún desembolso en el cierre del mercado invernal, una vez que llegaran a comienzos del mismo Álvaro Vadillo y Febas. El director deportivo blanquiazul ya tiene un fichaje "cerrado" para el próximo curso, tal y como avanzó, siendo Manolo Reina, a falta de oficialidad, el mismo. También tiene avanzadas las renovaciones de hombres como Luis Muñoz, quien se recupera de su lesión. Genaro, también lesionado de larga duración, es otro con los que se venía negociando. Y es que son varios los hombres que finalizan contrato a final de temporada.

Algunos, como es el caso de Dani Martín, Víctor Gómez, Antoñín o Cufré, llegaron a La Rosaleda en préstamo y sin opción de compra, por lo que volverán a sus clubes de origen a final de temporada. Otros, como es el caso de Sekou, sí disponen de una opción de compra con el Valladolid, aunque está por ver qué es lo que ocurre con ella. Similar es el caso de Isma Gutiérrez, al que las lesiones no le han respetado, cortándole la continuidad que requería y dificultando que el Málaga CF acabe yendo a por él a final de curso.

Más incierto, sin embargo, son los casos de otros futbolistas de la primera plantilla del Málaga CF que acaban contrato a final de campaña. Véase el caso de un Brandon Thomas que dispone de una renovación automática si el Málaga CF asciende a Primera y que, sin embargo, ha perdido protagonismo en las últimas fechas.

Dani Barrio, Lombán o Hicham, quien no acaba de salir de un problema muscular cuando entra en otro, son los otros futbolistas del primer plantel blanquiazul que acaban contrato a final de temporada, siendo más o menos incierto su futuro. Y es que en la mayoría de los casos, todo apunta que no seguirán.

Al respecto se ha referido el propio David Lombán, capitán del Málaga CF. "Como en la vida, a medida que vas cumpliendo años y ya tienes una edad, disfrutas más el día a día. Cuando eres joven piensas más a largo plazo, en llegar lo más lejos posible, pero con la edad que tengo me gusta mucho el fútbol e intento disfrutar lo máximo el día a día. Y cuando no te va bien vuelves a casa mosqueado. En base al trabajo, a la evolución que tenga durante el año, a los resultados, los partidos que juegue, tomaré una decisión, pero no me permito pensar en verano o cuando acabe contrato, sólo me permito levantarme y volver a entrenar", ha explicado el experimentado zaguero durante una entrevista con Málaga Hoy, donde asegura que aún "no" tiene "pensado" su futuro.

A sus 34 años, camino de los 35, todavía no ha "puesto plazo a su retirada", al mismo tiempo que asegura que tiene "ganas de seguir". "En el momento en que un jugador se marca un plazo límite es cuando ya ve el final. Yo de momento no me lo he puesto. Si es aquí, pues ya he dicho que es el club en el que más años he estado a nivel profesional, pero depende de muchas cosas. De la situación, de si están contentos conmigo o no, de muchos factores", apostilla Lombán.

La experiencia es un grado, y Lombán hace buena gala de ello durante su intervención: "A veces es duro ver que entrenas y entrenas y no participas, más allá de tu rendimiento. Como en la vida, a medida que vas cumpliendo años y ya tienes una edad, disfrutas más el día a día".

Pese a ello, ya tiene un plan B. Y está ligado al fútbol: "Me gusta el fútbol, estoy estudiando un máster de gestión de entidades deportivas. Eso ya te indica que estará un poco relacionado con el fútbol, no sé en qué lugar. Llevo toda la vida ligado a esto y es de lo que más conocimientos tengo y y sé. No me voy a poner con 30 años a estudiar arquitectura, iría en desventaja".