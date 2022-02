Natxo no se quiere "contaminar" ni quitarse "energía"

El técnico vitoriano analizó la derrota del Málaga ante el Sanse en rueda de prensa

Todavía no sabe lo que es ganar. Cuatro jornadas hace que llegó al banquillo blanquiazul en un balance de un empate y tres derrotas. Esta vez fue el Sanse quien superó a un Málaga en caída libre. Asusta la racha de resultados que arrastra el equipo, sin conocer los tres puntos desde principios de enero. Hace ya más de un mes y medio. Urge cuanto antes cambiar la dinámica. Bien lo sabe Natxo, que declaró que la "preocupación aumenta" ante un presente peligroso.

Esto mismo lo analizó el técnico vitoriano, que todavía no ha encontrado la tecla: "Más que preocupado estoy ocupado en buscar soluciones a las deficiencias que estamos encontrando. Cada jornada que pasa y el equipo no termina de ganar desde luego que la preocupación aumenta. Desde el primer día tengo claro que la forma de salir de ésta es seguir confiando en el trabajo. A pesar del resultado estamos haciendo cosas bien. Hay que preocuparse, pero seguir el camino que nos llevará a donde queremos».

Desde su incorporación el equipo está adaptándose a su idea. Sin éxito ni premio, sí que cree que hubo mejoría. "A nivel personal bastantes cosas. De puertas para fuera decir que estamos mejorando cosas, es difícil de asimilar. Hay que aceptar las derrotas. La valoración que hago más profunda como entrenador, pero son difíciles de creer", afirmaba Natxo, más serio de lo habitual después de una derrota quizás no tan esperada como la anterior.

Aunque sigue a seis puntos del descenso, la batalla del gol average con la Real Sociedad B está perdida. Más anecdótico que importante, tampoco en esto sale ganando el Málaga: "No me preocupa perder el average con la Real Sociedad B. Eso querrá decir que estoy pensando en la clasificación. No quiero contaminarme. Tengo que estar fresco mentalmente para buscar soluciones. No quiero quitarme energía que no me van a causar ningún favor".

Más entró en cuestión con los cambios realizados. Con respuesta y atrevimiento, Jairo, Kevin, Brandon y Vadillo ofrecieron una alternativa al ataque malaguista. "Al final tratas de buscar las soluciones. Para eso estoy. Dentro del juego y del campo independientemente del resultado ves cosas y aportaciones. Posibles estructuras de cara al futuro para mejorar donde tenemos esa deficiencia. En cuanto a los pocos goles a favor, hoy hemos tenido oportunidades clarísimas. Al menos las hemos generado. Sí que es verdad que en partidos anteriores como en Zaragoza o como en Miranda no tuvimos tantas opciones. Eso te hace ser un poco más optimista dentro de la derrota", apuntillaba el vitoriano.

Por último también quiso valorar la actuación de Ismael Casas, titular por obligación ante la sanción de Peybernes y la lesión de Juande: "Es otro central que tenemos dentro de la plantilla y en una temporada pues al final lo tienes utilizar muchos jugadores por muchas causas. Ha estado bien dentro de la línea regular del equipo. Con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Lo destacaría como un buen partido".