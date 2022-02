Real Sociedad B - Málaga en directo: crónica, goles y resultado

Sigue en directo con ESTADIO Deportivo el partido entre el filial de la Real, el 'Sanse', ante el Málaga

El Málaga CF de Natxo González, a seis puntos de la zona de descenso, visita este sábado (21:00 horas) el Reale Arena para medirse al filial de la Real Sociedad. Un 'Sanse' de Xabi Alonso que es penúltimo en la tabla de Segunda división.

El filial de la Real Sociedad de Xabi Alonso, que no gana desde hace tres meses, afronta ante el Málaga otra oportunidad para intentar el inicio de una remontada en la que todavía cree el equipo guipuzcoano mientras las matemáticas no le condenen al descenso. El último triunfo txuri urdin fue en El Molinón el 12 de noviembre y, desde entonces, no han llegado más que derrotas (ocho) y empates (tres), aunque la mejoría tras reforzarse en el mercado de invierno es un hecho.

El Málaga, por su parte, lleva cinco partidos sin ganar y se encuentra sumido en una profunda crisis de resultados y de juego que el cambio de entrenador y la llegada de Natxo González no ha acabado de arreglar.

En tres encuentros que lleva dirigidos Natxo González, solamente ha podido conseguir un empate contra el Zaragoza (1-1) y dos derrotas contra el Mirandés (3-0) y el Almería (0-1). El de San Sebastián será su tercer encuentro como visitante y se espera que pueda revertir la situación.

Sigue en directo el 'Sanse'-Málaga

El Málaga está a seis puntos del descenso y es el tercer equipo de la categoría que más goles encaja (40) junto con el Alcorcón y el Mirandés. Además, es el cuarto que menos consigue (24) por delante del conjunto madrileño, Real Sociedad B y Zaragoza.

Sigue en DIRECTO el partido con ESTADIO Deportivo a partir de las 21:00 horas, con la crónica, goles y resultado. Durante la previa, todos los detalles y las alienaciones confirmadas de ambos conjuntos. Tras el encuentro, vestuarios y todos los protagonistas.