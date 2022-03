El movimiento que podría cambiar el futuro de Loren Zúñiga en el Málaga

El canterano del Málaga CF ha cambiado de agencia de representación, pasando a manos de una de las más poderosas y con amplia influencia en la Premier

El Málaga CF dejó escapar este lunes una victoria ante el Cartagena en el tiempo añadido, firmando Okazaki el empate en el 95' y sumando los blanquiazules una nueva jornada sin sumar de tres. Sigue Natxo González sin conocer la victoria como técnico blanquiazul y los de Martiricos ocupan una preocupante decimoctava posición en la tabla, a siete puntos de los puestos de descenso.

Falta gol. El Málaga CF tiene la pólvora mojada y todas las miradas se centran en las últimas semanas sobre la figura de Loren Zúñiga, quien no ha parado de meter goles en el último mes tras un inicio de temporada con algo más de dudas. El canterano suma siete dianas con el primer filial, otra con el juvenil y un gol con la sub 19 de España, ante Noruega en un amistoso.

El malagueño, aunque nacido en Fuerteventura, va como un tiro. De ahí que muchos clubes hayan puesto ya sus ojos sobre él, a pesar de que Natxo González, por el momento, no le haya dado la alternativa con el primer equipo. Y en este contexto, es especialmente relevante el último movimiento que se ha producido sobre su figura, el cual podría acabar afectando a su futuro en el Málaga CF a corto o medio plazo.

El joven delantero ha cambiado de agencia de representación en las últimas fechas, pasando de Media Base Sports a uno de los grupos de representación más poderosos del fútbol en nuestros días, Stellar Group. Una empresa que tiene especial influencia en la Premier y que entre sus representados cuenta con futbolistas como Gareth Bale, Camavinga, De Tomás o Sergio Reguilón, entre muchos otros.

Stellar Group, la nueva agencia de representación de Loren Zúñiga

Stellar Group se ha hecho con Loren y con su padre, quien también fuera futbolista del Málaga CF y quien pasa ahora a trabajar para la citada agencia de representación. El joven delantero firmó su renovación con el conjunto blanquiazul el pasado verano hasta 2024, por lo que existe cierta tranquilidad en el seno de la dirección deportiva que dirige Manolo Gaspar.

Sin embargo, Loren no acaba de adoptar ese protagonismo con el primer equipo que todos esperaban el pasado verano, siendo elegido por José Alberto López, primero, y por Natxo González, después, su compañero en juveniles Roberto.

Habrá que ver ahora, por tanto, cómo afecta la entrada en la ecuación de un grupo tan importante como Stellar Group para el futuro del joven Loren Zúñiga, quien ya está despuntando también en las categorías inferiores de la selección española.

El gol es la mayor virtud del joven delantero, quien a nivel ofensivo es un referente. Destaca por sus desmarques de ruptura y su buena toma de decisiones de cara a portería. Con amplio catálogo de recursos técnicos, sus cualidades no han escapado a los 'scouts' de grandes equipos. Un joven talento que dará mucho de qué hablar en el Málaga CF. Y es que si no lo hace dentro del campo, con el primer equipo, lo acabará haciendo fuera. No le faltan 'novias'.