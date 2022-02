Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Cartagena

Brandon y Vadillo fueron los mejores del conjunto blanquiazul

Mejoró el Málaga conforme a los partidos anteriores. Más seguro atrás, con más convicción con el esférico y más punzante en ataque, aunque el resultado todavía sigue sin ser favorable. Un empate con sabor muy agridulce después del desarrollo del partido. En la última jugada del encuentro llegó la igualada del Cartagena con una chilena de Okazaki.

Los cambios en el once de Natxo González dieron sus frutos desde primera hora. Vadillo y Brandon fueron los mejores del equipo blanquiazul, además de Febas, esta vez más adelantado que en otros partidos. En general, y pese a que el equipo lleva con este siete encuentros seguidos sin conocer la victoria, los jugadores aprobaron el examen en La Rosaleda.

A continuación las notas de los jugadores del Málaga frente al Cartagena:

Dani Barrio (6): No tuvo excesivo trabajo, más allá del gol anulado en la primera mitad y un par de acciones que solventó bien.

Víctor Gómez (4): No está a su nivel óptimo, ya ni en ataque. Se encargó más de cubrir su espalda que de ser profundo.

Lombán (5): No dejó entrar en contacto con el balón a Rubén Castro. Eso sí, en el gol de Okazaki debió comunicar el vacío que había en el área.

Peybernes (5): Buen partido del francés. Muy atento en cada disputa con Rubén Castro. Pudo hacer más en el gol de Okazaki, al menos en colocación.

Javi Jiménez (6): Comenzó con dudas en defensa y lo aprovechó Gallar, pero solo le duraron 20 minutos. Después demostró la contundencia y seriedad que acostumbra en cada partido.

Febas (7): Más adelantado desde el inicio para presionar la salida del rival, fue su mejor partido desde que viste la blanquiazul. Provocó la falta que terminó en el gol del Málaga.

Jozabed (5): Más atrasado que en anteriores partidos. Tuvo una gran ocasión desde la frontal para marcar. No desentonó, pero puede dar más.

Escassi (6): Completo partido del paleño. Abarcando campo y destruyendo las ofensivas rivales. Vio la amarilla y se perderá el próximo partido ante el Amorebieta.

Vadillo (8): Fue de lo más incisivo del Málaga CF en ataque. Probablemente el mejor del partido. Dinámico, desbordando y generando desde la banda. Le sobró un piscinazo sin sentido que le costó la amarilla.

Jairo (5): La gran sorpresa de Natxo en el once. Se asoció cuando pudo con los atacantes, aunque no hizo el partido que hubiese deseado. Otra oportunidad que no termina de aprovechar.

Brandon (8): Intenso como acostumbra en cada acción. No paró de presionar y correr en favor del equipo. Ofreció multitud de desmarques y fue el autor del gol con un buen cabezazo.

Natxo González (6): Buen planteamiento del entrenador, aunque sin conseguir la victoria, que es lo importante. El equipo dio un paso atrás en los últimos minutos y no supo ver cómo contrarrestarlo.