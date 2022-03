Cuidar su salud mental, la clave con la que Vadillo se ha reencontrado en Málaga con el Vadillo que debutó en el Betis

El de Puerto Real viene trabajando con un psicólogo personal a lo largo de los últimos años; dos lesiones graves y varias etapas sin continuidad le llevarona a apostar por ello. Hoy vuelve a brillar con el Málaga CF

Álvaro Vadillo se ha reencontrado con su mejor versión en Málaga CF, donde se ha convertido en pieza clave para Natxo González. Dos titularidades consecutivas y dos pases de gol. El último, el pasado fin de semana, ante el Amorebieta, para vencer por 1-2 y volver a sumar los tres puntos el Málaga CF, tras siete jornadas sin conocer la victoria. Con el triunfo en Lezama, el Málaga CF se coloca a diez puntos sobre el descenso y disfruta de una ligera tranquilidad con la que volver a mirar hacia arriba, una lucha por los 'play off' de la que nunca tuvo que descolgarse.

Un final de temporada que Álvaro Vadillo desea aprovechar para seguir reencontrándose con su mejor versión, esa que ha recuperado en el Málaga CF, donde arribó en préstamo por el Espanyol el pasado mes de enero. Atrás quedaron las dudas iniciales y las molestias tras su inactividad. Y es que tan sólo había acumulado seis minutos de juego en tres partidos con el Espanyol durante la primera mitad de la temporada. Así lo ha explicado el propio Vadillo durante una entrevista con Marca: "Estuve nervioso los primeros días. Hacía dos años que no salía de titular. Pero estoy con mucha ilusión y con ganas de recuperar el nivel competitivo. Entrenar no es lo mismo que competir y en ese proceso estoy. Seguro que pronto veremos el mejor nivel de Alvaro Vadillo".

Y es que a sus 27 años, el Vadillo del que disfruta ahora La Rosaleda poco tiene que ver con el joven descarado que despuntó hace una década como bético y al que las lesiones le han obligado a vivir los sinsabores del fútbol. El de Puerto Real es producto de la cantera verdiblanca, a la que llegó con 12 años procedente del CD La Salle de su localidad natal.

Con el Betis debutaría en Primera división días antes de cumplir los 17 años de la mano de Pepe Mel. Desborde y regate, así era un jovencísimo Álvaro Vadillo que galopaba la banda con descaro. Un salto precor a la élite que rápidamente se encontró su primera piedra en el camino, sufriendo una grave lesión en octubre de 2011 ante el Real Madrid. Una disputa de balón con Sergio Ramos en la que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, estando sin jugar hasta marzo del siguiente año, cuando reapareció con el filial del Betis.





Vadillo se rompió con el Betis el ligamento cruzado de sus dos rodillas

Pasaría más de un año hasta que volviera jugar con el primer equipo verdiblanco, pasando a ser miembro de pleno derecho en enero de 2013, donde continuaría hasta 2016. En la pretemporada de la 14/15, en la que el Betis había bajado a Segunda, volvió a sufrir una grave lesión. La misma, pero en la otra rodilla. Volvería a estar en el dique seco hasta febrero en una temporada en la que estaba llamado a ser uno de los referentes del proyecto verdiblanco en Segunda. En el verano de 2015, ya recuperado, el Betis le comunicó que no contaba con él, aunque siguió y participó en unos exiguos cinco partidos. De ahí partiría al Huesca, en Segunda, y comenzaría una carrera con altos y bajos: Granada, Celta, Espanyol...

Una carrera tan intensa como prematura en la que Álvaro Vadillo ha encontrado su equilibrio cuidando la salud mental, como él mismo explica durante su entrevista con Marca. Y es que el de Puerto Real lleva tiempo trabajando con un psicólogo personal que lo ha ayudado en estos dos años en los que no ha tenido minutos tras abandonar el Granada en 2020. "No he tenido psicólogo en otros equipos. Tengo el mío personal desde hace meses", explica el extremo, que en Málaga cuenta también por Fernando González, psicólogo del club blanquiazul que viene trabajando con la plantilla del Málaga CF en intentar superar la complicada situación deportiva que les ha tocado vivir a lo largo de las últimas semanas.

"Es muy importante para los deportistas. Hoy en día todo lo que sea aportar en todos los aspectos, al igual que trabajamos el físico y táctico, pues también suma. Creo que actualmente tener tu psicólogo es un plus más que puede aportar a nuestra vida. Viene bastante bien", apostilla Vadillo al respecto durante su entrevista.