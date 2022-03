El Málaga no conoce la derrota en el Fernando Torres

Es de los estadios que mejor se le da a los blanquiazules cuando viaja lejos de La Rosaleda

El Fuenlabrada-Málaga es más que un partido de LaLiga SmartBank por la situación clasificatoria de ambos equipos. Sumidos en la parte baja de la tabla, los dos lucharán por tres puntos vitales para las aspiraciones por la permanencia. Más difícil lo tiene el conjunto local, a once de los boquerones y a nueve del Real Sporting de Gijón, equipo que marca la salvación de la Segunda División. Una complejidad enorme para los madrileños, que ven el choque del sábado como una auténtica final.

En frente estará un Málaga al que se le atraganta jugar a domicilio. A pesar de conseguir un valioso triunfo en su última salida frente al Amorebieta en Lezama (otro rival directo), los blanquiazules solo habían conseguido un triunfo lejos de La Rosaleda esta temporada. Fue a principios de enero frente al Alcorcón por la mínima. Lo demás, empates y derrotas cada vez que el equipo viajaba lejos de La Rosaleda. Unos números preocupantes cuanto menos.

En mejor sintonía en las anteriores salidas, Natxo González está encontrando el modo perfecto para dotar a la defensa de más resistencia ante los golpes del oponente. Con una zaga más sólida y contundente, vencer al Málaga no es tarea sencilla. No lo será para el Fuenlabrada en su propio estadio, el Fernando Torres. Allí, los andaluces guardan gratos recuerdos, pues todavía no conocen la derrota en el templo kiriko.

Los azulones no pudieron superar al Málaga en las dos visitas del cuadro boquerón. Un empate y una victoria son los antecedentes del equipo en tierras madrileñas. El pasado 17 de enero de 2020, en la primera vez que ambos conjuntos se enfrentaban en la Segunda División, los blanquiazules, entrenados por Sergio Pellicer, obtuvieron un punto después de un empate sin goles. Fue en la siguiente temporada, en la 2020/2021, cuando sí se venció en el Fernando Torres. En aquella ocasión, Yanis Rahmani y Ramón Enríquez firmaron los goles del Málaga en el 0-2 final.

Es, sin duda, uno de los estadios donde más rendimiento ha sacado el Málaga desde que descendió a la categoría de plata. Un dato que, aunque no sea determinante, sí que sirve para incentivar y motivar a un equipo que podría sentenciar la permanencia virtual si suma los tres puntos. Además, también podría dejar casi 'sin vida' a un Fuenlabrada que lo tendría práctamente imposible si pierde este próximo sábado.

Desplazamiento masivo de los aficionados del Málaga al Fernando Torres



No estará solo el conjunto de Natxo González en la capital de España. Le acompañarán cientos de malaguistas que viajarán a Fuenlabrada para apoyar y animar al equipo en el momento más importante de la temporada. Será el primer gran viaje -aunque ya hizo alguno la hinchada como a Cartagena- de los seguidores blanquiazules en esta campaña. Entre la Grada de Animación y la Federación de Peñas reunirán unas 300 personas para acompañar al Málaga en el Fernando Torres. Un estadio que no se le da nada mal al cuadro andaluz.