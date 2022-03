El Málaga nunca le cerró la puerta a un Adrián que se marchó "con pena"

El centrocampista recordó su etapa en el club boquerón en la previa del encuentro entre Fuenlabrada y Málaga

Fue un malaguista de corazón. De los que contribuía dentro y fuera del terreno de juego en beneficio de la entidad de Martiricos. Un jugador que siempre quiso seguir vistiendo la blanquiazul, pero que tuvo que abandonar el club sin desearlo. Adrián González será este sábado 'enemigo' del Málaga durante 90 minutos. Su actual equipo, el Fuenlabrada, se mide al Málaga CF en un duelo vital por la permanencia. Más si cabe para los madrileños, que necesitan ganar si quieren seguir teniendo opciones de salvarse.

Por ello, en la previa del encuentro perteneciente a la jornada 32 de LaLiga SmartBank, uno de los ex malaguistas que militan en el cuadro kiriko conectó con Onda Cero Málaga y, posteriormente, con Cope Málaga para desgranar el encuentro y hablar de su pasado como boquerón. Tres temporadas -una de ellas en Primera División- estuvo Adrián González defendiendo los colores blanquiazules. Años que le valieron para colarse entre los 50 jugadores con más partidos en la historia del Málaga CF. Pero los inicios no fueron buenos para el centrocampista.

Criticado por parte de la afición por su vínculo familiar con Míchel González cuando este dirigía al equipo, tuvo que ganarse con el tiempo los elogios sobre el verde. Tanto que se ganó el derecho a portar el brazalete de capitán. "Me sentía muy identificado con el club, con Málaga", recordaba emocionado Adrián. "En mi etapa pasó de todo. Siempre he intentado demostrar mi compromiso y agradecimiento al Málaga y a su afición que siempre me ha tratado con un cariño increíble", continuaba el madrileño.

Tanto que todo malaguista recuerda las lágrimas de Adrián González tras la eliminación de los Playoffs de ascenso contra el Deportivo de la Coruña en La Rosaleda. Allí nació un vínculo entre jugador y afición que sigue latente. A pesar de su obligada salida por los problemas económicos del club, el centrocampista nunca cerró la puerta al Málaga. Todo lo contrario. "Tanto el club como yo dejamos la puerta abierta cuando me marché. Me encantaría volver", decía convencido.

Cabe recordar que Lombán y Adrián González fueron de los jugadores que mantuvieron conversaciones con la entidad boquerona para alcanzar un acuerdo de rebaja salarial que, al final, nunca se produjo. Lo intentó e insistió, pero no hubo entendimiento: "Nunca me hubiera imaginado salir del Málaga. Me esperaba acabar la carrera en el Málaga, me llevaba bien con el club y mi familia estaba a gusto. Hay circunstancias que no podemos controlar, y el destino fue que me tuve que marchar, me fui con pena".

Adrián y los rumores sobre su vuelta al Málaga



La falta de continuidad del centrocampista en Zaragoza y la necesidad del Málaga por encontrar un enlace entre medular y delantera desataron los rumores sobre la posible vuelta de Adrián al Málaga CF. Cuestionado por ello, el criado en las categorías inferiores del Real Madrid desmintió el posible retorno a la Costa del Sol: "Nunca se produjo en este mercado de invierno una conversación con Manolo Gaspar". De hecho, en su lugar llegó Febas, también ex zaragocista y que hoy es clave para Natxo González.