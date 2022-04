El posible once del Málaga contra el Eibar

Se esperan pocos cambios en el once de Guede respecto al último contra el Leganés

Pablo Guede afronta este próximo sábado el partido más complicado, a priori, desde que aterrizó en la Costa del Sol. El líder del campeonato visita La Rosaleda inmerso en una racha negativa donde solo obtuvo una victoria de los últimos cinco partidos.

En mejor dinámica llega el Málaga. Más tras ganar de manera contundente al Leganés en el Municipal de Butarque. Un 0-3 que llenó de ilusión y optimismo a una afición que ya se mueve en redes sociales para llenar el estadio.

Para la cita, Pablo Guede recupera a Jairo y Cufré. Parece que no habrá excesivos cambios en el once titular del técnico argentino, aunque sí parece que Juande entre como central y Escassi pase al puesto de pivote ante la incertidumbre con Genaro Rodríguez. Este sería el posible once del Málaga contra el Eibar.