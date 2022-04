Solo dos consiguieron despegar: Así les va a los ocho ex malaguistas que sufrieron el ERE

Luis Hernández y Diego González, los únicos en dar un salto de calidad en sus respectivas carreras

La situación económica del Málaga sigue dando pasos firmes y hacia adelante. Lo dijo el administrador judicial José María Muñoz afirmando la "viabilidad del club". Una supervivencia costosa y que todavía tiene algún que otro frente abierto.

Este próximo mes de octubre se cumplirán dos años desde que el Málaga CF anunciase el Expediente de Regulación de Empleo que llevó al despido de ocho jugadores: Juanpi, Luis Hernández, Rolón, Pacheco, Renato Santos, Diego González, Boulahroud y Cecchini.

Desde octubre de 2020, estos jugadores hicieron carrera lejos de La Rosaleda. Algunos dando un salto de calidad (Diego González o Luis Hernández) y otros haciendo todo lo contrario.

Así les va a los ocho ex malaguistas que sufrieron el ERE



Juanpi Añor: El venezolano sufrió una grave lesión de rodilla hace más de un año. Todavía sigue en proceso de recuperación, por lo que permanece inactivo. Su vuelta no tiene fecha estipulada, y parece que no será en el Al Ain saudí, su último club.

Diego González: El gaditano encontró acomodo, después del ERE, en Primera División con el Elche. Está brillando con los ilicitanos, siendo pieza clave en el eje de la zaga. Todo apunta a que conseguirá la salvación con su equipo.

Renato Santos: Previo paso por Grecia, el luso es un fijo en el Algeciras, club que milita en Primera RFEF. No terminó de convencer en Málaga y su nivel ha ido decreciendo con el paso de los años. Ahora lucha por ascender a Segunda División.

Rolón: El argentino sigue demostrando porque es uno de los peores fichajes de la última década. Costó 3'2 millones de euros. Suplente habitual en Boca Juniors, tampoco convence en su país natal. Demandó al Málaga por el ERE, aunque perdió un pleito por 300.000 euros con los blanquiazules.

Luis Hernández: Otro de los que demandó al club, y el club al jugador. Está brillando en el Cádiz desde su llegada en el mercado invernal. Titularísimo para Sergio González y completando grandes actuaciones. Ha dado un salto a su carrera futbolística.

Cecchini: De la mano de Esteban Rolón. Suplente con Gimnástica de la Plata. No participa con su equipo desde el pasado mes de marzo. No es casualidad que ni casi jugase con la elástica blanquiazul. No dudó en demandar al Málaga por el Expediente de Regulación de Empleo. Al final pactaron con el club una indemnización de 28.000 euros.

Boulahroud: No convenció en España, por lo que tuvo que volver a su país. Juega en el Raja Casablanca, segundo clasificado de la Botola Pro marroquí. Otro que dio un paso hacia atrás.

Pacheco: El malagueño, después de un paso en falso en el Aris chipriota, está causando una excelente impresión en su nueva etapa en Polonia. Junto a Podolski, es la nueva estrella del Górnik.