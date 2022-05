Escassi sobre Guede: "Es de los dos o tres técnicos que más me identifico"

El paleño habló sobre el entrenador del Málaga y el próximo encuentro

Alberto Escassi es tan contundente en sus declaraciones como en el terreno de juego. Lejos del verde siempre deja titulares tajantes y directos. Dentro del campo es puro corazón y trabajo por el equipo, a veces excediéndose en ímpetu y entrega.

Prueba de ello son sus 12 amarillas y sus 3 cartulinas rojas. "Me dijo una cosa muy interesante que yo no lo veía. Me dijo que yo jugaba muchos partidos como si fuese un hincha. Me dijo que tenía que jugar más con la cabeza, que jugaba mucho con el corazón. De ahí tantas tarjetas y tantas expulsiones. Analicé sus palabras, vi los partidos y tenía razón. Me dijo que juegue más tranquilo, que no salga tan acelerado y con esa intensidad", decía sobre las instrucciones de Pablo Guede en una entrevista para Ser Málaga.

Un entrenador que le ha cambiado la cara a la plantilla: "Guede es un entrenador muy pasional, con mentalidad ganadora, trabajador, con mucha ambición, está enamorado del Málaga y nos transmite esa pasión y esas ganas de competir. Nunca deja que nadie se relaje. Nos transmite mucha ilusión".

"Cada entrenador tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Hay entrenadores que son mejores gestores de grupo, otros que le dan más importancia a lo táctico, unos tienen un sistema, otros trabajan otro. No es que sean mejores o peores, son diferentes. Guede me ha sorprendido en su carácter, en su ambición, en su trabajo, en la gestión del grupo, en cómo transmite al equipo, en el sentimiento malaguista que tiene€ Se pasa muchísimas horas trabajando. Eso es de lo más importante", afirmaba sobre la personalidad del argentino.

Continuaba sobre el entrenador: "A mí me encanta porque es un tío que no se casa con nadie, el que no está tiene que dar un paso al lado y me identifico mucho con él por su forma de ser, por lo que transmite y por su trabajo y su forma de juego. Sin duda, con Pablo Guede es de los dos o tres entrenadores que más me identifico de todos los que he tenido".

Centrados en el Oviedo, ganar este sábado en La Rosaleda sería dar un paso más hacia la permanencia, quizás el definitivo: "Vamos a ir a muerte, vamos a ir a ganar. El Oviedo es el mejor equipo de los dos últimos meses, pero tenemos mucha rabia por llevar tantísimo tiempo sin ganar en nuestra casa. Los de abajo están apretando, han ganado Amorebieta y Real Sociedad B y están a cuatro puntos. Casi se podría decir que es una final porque si no, nos podríamos meter en una situación muy peligrosa. Tenemos que ganar como sea de cara también a los tres partidos que quedarían".