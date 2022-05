El posible once del Málaga frente al Tenerife

Guede tendrá que idear un plan para suplir a Jozabed y Ramón en el centro del campo

Numerosos adjetivos sinónimos a crucial se admitirían para enjuiciar el duelo del Málaga de esta jornada. Los de Pablo Guede, a dos puntos sobre el descenso, se juegan la 'vida' contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, un estadio con precedentes negativos para los boquerones.

No estarán para la causa los lesionados Ramón Enríquez, Jozabed, Javi Jiménez, Adrián, Hicham y Jairo. Bajas sensibles, sobre todo las dos primeras, para un centro del campo mermado de efectivos. Tendrá que idear un buen plan el técnico argentino para dar en la tecla exacta. A priori, Escassi regresaría a su posición de pivote.

Tampoco estará Antoñín. Tras el episodio reciente, Guede optó por no convocar al malagueño para la final en las Islas. Parece que no volverá a vestirse de corto, por lo que el Málaga pierde a otro efectivo más. Como dice el dirigente, el colectivo antes que "las individualidades".

Sin embargo, y para alegría del argentino, Víctor Gómez volverá al once titular. Quizás no de inicio, pero sí que tendrá minutos, salvo sorpresa o giro de guion, es Luis Muñoz. El canterano está "muy bien" y es la especial ilusión del malaguismo en el viaje a Tenerife. A continuación, el posible once del Málaga: