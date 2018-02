Adán no es rival para Sergio Rico en la 'Roja'

Pasa, no te quedes en la puerta -el titular-, y, si has llegado hasta aquí sin regalar un insulto, aprovecha y sigue leyendo. Pues no digo que el sevillista sea mejor que el bético; tampoco lo contrario, pues, entre otras cosas, ni siquiera lo pienso. No es cuestión de azotar al mejoreño, que ante el Málaga costó dos puntos, pero también ha dado muchos. Y es que todo es mucho más sencillo que eso. No son rivales, simplemente, porque no compiten por un mismo puesto en la selección; o, al menos, así lo veo yo... Y Del Bosque. Que el de Montequinto es campeón de la Europa League y ha defendido la portería esta temporada en Champions, que tampoco se le olvide a nadie. Pero, además, goza de 22 añitos y, visto lo visto, un larguísimo camino por delante en la elite. Un portero de maduración acelerada, sí, de invernadero -eso lo pienso yo, no Del Bosque-, de ésos que, aunque esté hecho por fuera, a veces se muestra verde por dentro... Y, por eso, es el tercer arquero de la 'Roja', como ya ocurriera en su día con De Gea, quien, ahora, debe ser titularísimo, que no Casillas. Y ahí, en el lugar del ex madridista, es donde debería entrar el bético... En eso, eso sí, parece que coincido más con 'Mou' que con Vicente.