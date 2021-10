El Betis sigue con su política de blindaje de talento: que pase Rodri

A falta de grandes inversiones por las limitaciones económicas heredadas de la crisis sanitaria (la de Pezzella ha sido la única de la 'era Cordón', gracias al fondo de inversión CVC), el Real Betis sigue concentrado en mantener su plantilla, que ya demostró el curso pasado, clasificándose en sexto lugar y, por ende, para la Fase de Grupos de la Europa League, que es mucho nivel. Si bien es cierto que, en el panorama actual, escasearon las ofertas interesantes, lo es también que en la planta noble del Benito Villamarín se ignoraron todas las que afectaban a su columna vertebral: Guido Rodríguez-Canales-Fekir. Además, se abrió con éxito el capítulo de las renovaciones.

De esta forma, sellaron su continuidad tres que acababan contrato, el antes cedido Miranda y dos que ya militaban de verdiblanco en propiedad, Joaquín y Víctor Ruiz. Además, prolongó su vinculación Aitor Ruibal, con el que aún había margen para negociar. Antes lo habían hecho Edgar, Canales y Paul, mientras que se han abierto ya las conversaciones con Borja Iglesias y Fekir para que el horizonte de sus marchas vayan más allá de 2024 y 2023, respectivamente, renegociando a la baja sus emolumentos para cuadrar el presupuesto. Y, en un sentido más clásico, el siguiente debería ser Rodri, todavía con dos años y medio largos por delante.

Según avanza 'Abc', el Betis y los agentes del extremeño, que ha explotado definitivamente esta temporada a las órdenes de un Manuel Pellegrini que le ha dado galones, gestionan ya una renovación por varias campañas que, según filtran desde La Palmera y el entorno del mediapunta, va por buen camino. El entendimiento es total, ya que el zurdo se encuentra muy a gusto y agradecido por la confianza recibida, por lo que no quiere arriesgarse ni mucho menos a un cambio de aires, por muy goloso que pudiera llegar a ser monetariamente. Por ahora, su contrato expira el 30 de junio de 2024, con una cláusula de rescisión de 25 kilos que, en cuanto tenga ficha del primer equipo, subirá a 40.

Suficiente blindaje a priori para un Rodri a quien, de todas formas, quieren tener todavía más controlado en Heliópolis (hasta 2026 como poco), mejorando también sus emolumentos para adaptarlos a su nuevo estatus en la plantilla. Y, de paso, situando el precio de su libertad unilateral en la horquilla de los 40-50 kilos sin la exigencia de un dorsal del 1 al 25 que, por razones de espacio, no tiene en estos momentos. A sus 21 años, no hay necesidad de esos trámites burocráticos. En las próximas semanas se esperan buenas noticias en este sentido. Debe tardar algo más lo de Borja y Fekir, mientras que no se descarta abordar la continuidad de Canales, al que se renovó en 2019, más allá de 2023.