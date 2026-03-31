El embajador de Aston Martin se posiciona en contra de Alonso y Sainz

Pedro de la Rosa reconoce que la 'nueva F1' puede no gustar a los pilotos y que éstos no disfrutan, pero que el objetivo es adaptarse a la nueva reglamentación y ganar

El accidente de Bearman en Suzuka ha permitido que los pilotos alcen la voz y, al fin, se les escuche. Está claro que, salvo excepciones, no les gusta esta Fórmula 1. Casi todos se han quejado de que es aburrida y hasta Max Verstappen ha amenazado con la retirada a final de temporada si todo sigue igual.

En lo que respecta a los pilotos españoles, son del mismo parecer de la mayoría y se le oye hablar de que lo que ahora hay son "rebases" y no adelantamientos, de que a veces no quieren adelantar para no gastar energía o de que no pueden pisar a fondo para ahorrar esa energía, la palabra que más se está usando en estos tres primeros meses del año en el gran circo.

La parte contraria es la de los equipos, que se han posicionado a favor de esta nueva reglamentación y que se han 'aliado' con la FIA para 'dejar de lado' a los pilotos. De parte de esos equipos debe estar ahora el que ha sido tantos años piloto, un Pedro de la Rosa que, como embajador de Aston Martin, tiene que defender los intereses de la marca a la que representa.

Pedro de la Rosa entiende a los pilotos, pero...

En este sentido, el expiloto catalán señala que el problema es de dónde se viene, no de que esto sea malo. "Tenemos una mochila a cuestas, recordamos los V10 con 930 caballos, que ibas a fondo toda la carrera, que nadie te decía ni que conservases energía, ni neumáticos ni nada: ‘te decían, oye, aquí no hay vueltas lentas, ve a saco'. Eso lo echamos de menos, yo el primero, y no conduzco", señala De la Rosa en El Larguero, donde admite que ahora hay que acostumbrarse a otras estrategias y a saber sacar el máximo partido de lo que tienes, que es igual para todos.

"Que nadie piense que yo estoy a favor de la nueva Fórmula 1. Yo estoy a favor de lo que piense la gente, el espectador, pero entiendo perfectamente a los pilotos. Ellos aman el deporte, el ir al límite, lo hemos hecho desde pequeñitos. Entonces, claro, esta Fórmula 1 no les gusta", añade el catalán, que ve eso en los pilotos que tiene más cerca: Fernando Alonso y Lance Stroll. "Escucho a Fernando cuando se baja del coche y a Lance, y claro, pienso: ‘pobres, no están disfrutando’. Y esto me sabe mal", admite.

Aston Martin, por encima de todo

Pedro Martínez de la Rosa, pese a todo, lo que quiere es que su equipo gane y sabe que quejándose no se llega a ningún sitio en este caso. "Lo que pasa es que yo ahora estoy en otra posición en el equipo, estoy en Aston Martin y yo no estoy para juzgar si me gusta o no, yo lo que quiero es que el equipo funcione y se adapte al nuevo reglamento", sentencia el expiloto español.

Eso es algo que, de momento, Aston Martin no está logrando. De hecho, Fernando Alonso acabó su primera carrera en Suzuka y Stroll no ha finalizado ninguna. El propio piloto asturiano ha señalado que no espera cambios drásticos en las diez próximas carreras y que, si consiguen evolucionar y dar el salto, éste sólo llegaría después del verano en la segunda parte de la temporada.

Ante eso, De la Rosa saca su lado más optimista y avisa que tal vez se llegue un poco justo a Montmeló, pero que ya podrían ver a los españoles dando espectáculo para el estreno de Madring. "Un mensaje de optimismo es que Madrid es en septiembre y Barcelona en junio, así que todavía tenemos meses para mejorar. Seguro que los dos equipos (Williams y Aston Martin) van a mejorar. Nosotros estamos trabajando día y noche y lo vamos a intentar absolutamente todo, por parte de Honda y en la fábrica. Y al final, habrá mejoras. Ees el objetivo", avisa el catalán.