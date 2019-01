Nacional viene a por Carballo, del Sevilla Atlético

El centrocampista del Sevilla Atlético Felipe Carballo podría regresar a su país en la actual ventana invernal de fichajes; concretamente, a Nacional, el club del que fue fichado por la entidad de Eduardo Dato en 2017.

Según ha podido saber este periódico, en Montevideo saben que el mediocentro (que vería con buenos ojos contar con más protagonismo) no ha sido aún capaz de hacerse con un puesto fijo en los planes de Luciano Martín, técnico del filial, y van a hacer todo lo posible para repatriarle.

Su agente viajará en breve a la capital andaluza para reunirse con los dirigentes del Sevilla el lunes. No obstante, no será fácil, pues el club nervionense pagó 1,2 millones por el medio y querrá recuperar la inversión, mientras que la intención de Nacional es lograr su cesión, con el hándicap de que no podría asumir la totalidad de su ficha.