Craiova - Getafe: alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro de la Conference League

La Conference League arranca este jueves 15 de octubre con 36 equipos por jugar. Entre ellos, el Getafe de Bordalás, que debutará en esta competición europea ante el Universitatea Craiova

La Conference League vuelve este jueves 15 de octubre con la primera jornada de liga. El Getafe, único equipo español en esta competición, afrontará su primer encuentro a domicilio, en Rumanía. El partido se disputará en el Ion Oblemenco Stadium.

El conjunto azulón buscará poner la primera piedra en el camino de esta competición tras la dura derrota en el Camp Nou ante el Barcelona por 3-0. Fue un partido marcado por la superioridad del líder en su propio campo que, sin Raphinha, consiguió una victoria tranquila ante el Getafe CF, con Anthony Gordon como principal artífice de los tres puntos. El equipo de Bordalás sabía que sería un partido muy complicado de sacar adelante ante la racha del conjunto azulgrana. Mojica habló tras el partido sobre el encuentro: "Sabíamos de la dificultad del partido. Ellos son un equipo muy dinámico, muy intenso y aquí es muy difícil puntuar. Nosotros teníamos una idea de juego, pero cuando te marcan un gol tan pronto se hace muy difícil. Creo que son el equipo que está más en forma del mundo".

Único español en la competición

Ahora, el Getafe afronta un reto: conseguir la primera victoria en la Conference League. Es un equipo que no termina de carburar tras las dolorosas salidas de Mauro Arambarri y Luis Milla, además del reciente rumor de Carvajal como fichaje azulón, pero que mantiene la ilusión de llegar lejos en esta competición.

La hazaña del Rayo Vallecano

Un ejemplo reciente es el del Rayo Vallecano, que alcanzó la final de la Conference League sin terminar de funcionar en la competición doméstica. Mientras que, por un lado, era finalista europeo, por otro, se estabilizó en mitad de la tabla. Los de Iñigo Pérez centraron sus aspiraciones en conseguir por primera vez un título europeo. Fue una hazaña increíble para el conjunto vallecano, que llegó a la final tras derrotar a rivales como el Estrasburgo, propiedad del Chelsea, y plantarle cara al Crystal Palace en Leipzig. El Rayo completó este recorrido después de ser el equipo con menos presupuesto de los cuatro semifinalistas.

En lo deportivo, la final se le escapó por poco. Los de Vallecas lucharon con todo en la primera parte, en la que tuvieron dos ocasiones claras, pero acabaron sufriendo en la segunda mitad ante un Crystal Palace con nombres relevantes como Adam Wharton, Yeremy Pino, Daniel Muñoz y Mateta, autor del único gol de la final.

Universitatea Craiova No Iniciado - Getafe

Situación de ambos equipos

Como único representante español en la Conference League, el conjunto azulón sueña con igualar la hazaña del Rayo Vallecano. Es un reto difícil, pero no imposible. Su primer partido será a domicilio, en Rumanía, frente al Craiova.

El conjunto rumano encadena cinco victorias consecutivas en la competición doméstica. Por otra parte, el Getafe se encuentra en una situación ambigua, con una sola victoria en ocho jornadas de Liga. El club madrileño no acaba de encontrar el gol y comete errores que le cuestan puntos cada jornada. Con Satriano de vuelta tras su lesión y varios jugadores al margen después del partido del sábado, el Getafe buscará sumar los primeros tres puntos en competición europea.

Alineaciones probables del Craiova y del Getafe

Universitatea Craiova: Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Screciu; Mora, Baluta, Cicaldau, Bancu; Matei, Al Hamlawi y Baiaram.

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Gudelj, Zaid Romero, Mojica; Andrés García, Francho Serrano, Mario Martín y Terrats; Iván Azón.

Horario y donde ver el encuentro

El partido se disputará a las 18:45 de este jueves 15 de octubre en el estadio Ion Oblemenco Stadium, lo podrás ver en Movistar Liga de Campeones 2 / Movistar Liga de Campeones 3.