Así queda la clasificación de la Premier League tras la victoria del Manchester City y el tropiezo del Liverpool en la jornada 23 en Inglaterra

La Premier League sigue hacia delante y este sábado en la jornada 23 se disputaron un total de cinco encuentros en los que se enfrentaron West Ham y Sunderland, Burnley y Tottenham, Fulham y Brighton, Manchester City y Wolves, Bournemouth y Liverpool

La jornada 23 de la Premier League vivió este sábado una apasionante tarde que deparó resultados sorprendentes y una conclusión clara: el Manchester City no ha dicho aún su última palabra en la pelea por el título en Inglaterra. Este sábado se enfrentaron en la jornada 23 de la Premier League: West Ham y Sunderland, Burnley y Tottenham, Fulham y Brighton, Manchester City y Wolves, Bournemouth y Liverpool.

West Ham 3-1 Sunderland

El efecto Paco Jémez es real en el West Ham United. Dos partidos con el español en el banquillo del técnico portugués Nuno Espirito Santo y dos victorias. La última, este sábado contra el Sunderland (3-1) para dejar a los 'Hammers' a dos puntos de la salvación. El equipo londinense, que no ganaba en Premier League desde el 8 de noviembre antes de la llegada de Jémez, suma dos triunfos consecutivos, ante Tottenham Hotspur y Sunderland, y comienza a pensar que salvarse es más que posible.

Burnley 2-2 Tottemham

La paz en casa de Thomas Frank y el Tottenham Hotspur ha durado un suspiro. La bombona de oxígeno tras ganar entre semana al Borussia Dortmund en la Liga de Campeones se ha agotado al no pasar del empate, logrado en el tiempo de descuento por Cristian Romero, contra el Burnley (2-2).

Fulham 2-1 Brighton

El Fulham comienza a soñar con Europa después de ganar este sábado al Brighton & Hove Albion (2-1) y colocarse a dos puntos de la Europa League. Los 'Cottagers' se impusieron al Brighton remontando el gol inicial de Yasin Ayari y se llevaron el triunfo en el tiempo de descuento gracias a una falta de Harry Wilson, el talismán de este equipo.

Manchester City 2-0 Wolves

El Manchester City venció al Wolverhampton Wanderes con Erling Haaland de suplente y ahora espera un favor del Manchester United para que la presión sobre el Arsenal en la cabeza de la tabla sea efectiva. Pep Guardiola decidió dar descanso a Haaland, que solo ha marcado un gol en los últimos ocho partidos y fue de penalti, y el experimento le salió bien, con los goles de Omar Marmoush y Antoine Semenyo en la primera mitad que sentenciaron la visita del colista al Etihad Stadium.

Bournemouth 3-2 Liverpool

Superados ya los cuatro minutos del tiempo añadido, en el enésimo saque de banda larguísimo al área, Adli remachó un barullo, dio la victoria en la última jugada del partido al Bournemouth, entre la euforia de Andoni Iraola, y golpeó al Liverpool, enfadado por el último 3-2 final y derrotado diez jornadas después en la liga inglesa.

Resultados de la jornada 23 de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League