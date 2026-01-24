Jornada 23 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La jornada 23 se presenta con encuentros que podrían redefinir la carrera por la Premier League. Equipos punteros como Manchester City, Liverpool y Arsenal buscarán recuperar terreno, mientras que clubes como Bournemouth y Crystal Palace intentarán aprovechar los errores de sus rivales para escalar posiciones

La Premier League 2025-26 llega a su jornada 23 con duelos clave que pueden definir la lucha por los puestos de cabeza y la clasificación a competiciones europeas. Equipos como Manchester City, Arsenal, Liverpool y Chelsea se preparan para encuentros decisivos que marcarán la dinámica de la competición en las próximas semanas.

Manchester City busca reacción frente al Wolves

El Manchester City llega tras acumular dos tropiezos consecutivos, incluyendo la derrota 2-0 en el derbi de Manchester ante el United y el empate con el Bodø/Glimt en la Champions League. Pep Guardiola necesita urgentemente un cambio de rumbo, tanto en resultados como en rendimiento colectivo, para mantener viva la lucha por la Premier.

El encuentro ante el Wolves, que se disputará en Etihad Stadium, supone una oportunidad clave para recuperar la confianza y evitar que el Arsenal amplíe su ventaja de siete puntos. Además, el City busca evitar una complicada eliminatoria de octavos de final en Europa, recordando su temprana salida frente al Real Madrid la temporada pasada.

Bournemouth y Liverpool: duelo intenso por los puntos

El AFC Bournemouth y el Liverpool protagonizarán otro choque interesante. Los locales vienen de empatar 1-1 con el Brighton, mientras que los Rojos igualaron 1-1 frente a Burnley.

El técnico Arne Slot ha destacado la importancia de una actuación intensa para el Liverpool, especialmente tras su reciente victoria 3-0 en la Champions League ante el Marsella. Por su parte, el Bournemouth intentará aprovechar la ventaja de local para sumar puntos ante un rival de calidad.

Crystal Palace recibe al Chelsea con objetivos diferentes

El Crystal Palace buscará volver a sumar de a tres tras caer 1-2 ante el Sunderland, mientras que el Chelsea llega con ánimos renovados tras vencer 2-0 al Brentford.

Los partidos entre estos equipos han sido equilibrados, con dos victorias para el visitante y varios empates en los últimos enfrentamientos. La contienda promete ser disputada, con ambos conjuntos buscando consolidar su posición en la tabla de la Premier League.

Arsenal y Manchester United: mucho en juego

El Arsenal llega tras empatar 0-0 con el Nottingham Forest, mientras que Manchester United venció 2-0 al Manchester City en la jornada anterior. Buenas noticias para Mikel Arteta, ya que Riccardo Calafiori y Piero Hincapié han vuelto a los entrenamientos completos, lo que fortalece la defensa del Arsenal. Además, Kai Havertz también ha retomado la actividad con el equipo, pese a un pequeño contratiempo físico reciente.

Estos regresos suponen un refuerzo importante para la recta final de la temporada, donde cada punto será decisivo en la lucha por los primeros puestos.