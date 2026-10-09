Primer gran show de Mourinho en sala de prensa cuando le preguntan por Mbappé: "Es ridículo"

El técnico portugués aborda y silencia la polémica que rodea al francés, niega que haya incumplido sus obligaciones y advierte que espera que el Bernabéu sepa leer entre líneas ante lo que considera una dinámica interesada

José Mourinho no está dispuesto a pasar por el aro. Con esa personalidad desafiante que tanto le caracteriza, el entrenador del Real Madrid ha salido en defensa de Kylian Mbappé después de dos semanas marcadas por las informaciones, las especulaciones y las polémicas sobre el delantero francés. El portugués directamente ha calificado de "ridícula" la controversia, defendiendo a ultranza el comportamiento de su futbolista y ha cuestionado abiertamente el relato construido alrededor de su vida privada.

El luso ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Villarreal, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, dispuesto a cortar por lo sano. Lejos de alimentar las dudas sobre el compromiso del francés, ha cerrado filas con él y ha lanzado una advertencia que va mucho más allá de una simple defensa futbolística.

Mourinho blinda a Mbappé: "Va a jugar"

El técnico portugués no ha dejado lugar a la interpretación cuando le han preguntado por el comportamiento del delantero y las acusaciones que han marcado los últimos días. Mourinho ha puesto sobre la mesa una línea roja: si un jugador incumple sus obligaciones profesionales y personales, no habrá medias tintas. Pero ha asegurado que no es el caso de Mbappé y que el francés estará disponible para jugar. "Una cosa prometo al Bernabéu, que cuando un jugador del Real Madrid no se comporta como jugador del Real Madrid en las 24 horas del día, cuando no cumple con sus obligaciones como jugador y como ciudadano, no van a ver a ese jugador en el banquillo, no van a tener la oportunidad de pitarlo porque va a estar en casa. Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid", sentenció.

Ha sido el primer mensaje con destinatario evidente para respaldar públicamente al delantero. Su mensaje al madridismo también ha sonado a advertencia. El portugués no ha tenido inconveniente en analizar los detalles. Según ha explicado, el jugador ha seguido el procedimiento médico correspondiente y las valoraciones realizadas han coincidido. "Mbappé ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a una consulta externa porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Hubo coincidencia total entre el diagnóstico del Real Madrid y el externo. Plan de recuperación, que vosotros no tenéis que saber al detalle, y después entramos en el campo de la búsqueda de problemas", añadió.

"La discoteca no era una discoteca"

El técnico ha ido más allá y ha repasado algunos de los episodios que han alimentado las informaciones sobre Mbappé durante las últimas semanas. Con tono crítico, ha cuestionado la interpretación que se ha hecho de sus movimientos y ha ridiculizado algunas de las controversias que, desde su punto de vista, se han construido a partir de hechos que tenían una explicación mucho más sencilla. "No han sido suficiente para vosotros los verdaderos problemas que hemos tenido en el fútbol en general. Primero la discoteca, que no era una discoteca, ha sido transformada para la Semana de la Moda de París. Después era la bicicleta en Suiza, que era un hotel de pequeñas casas donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona común de este hotel de tranquilidad absoluta, ya estaba haciendo la Vuelta a Suiza en bicicleta", ha recordado.

Mourinho ha presentado ambos episodios como ejemplos de una polémica que, en su opinión, se ha ido construyendo a partir de interpretaciones interesadas. El portugués no ha ocultado su hartazgo. Ha puesto en duda que falten asuntos relevantes en el fútbol como para tener que buscar constantemente un nuevo foco de controversia en el Real Madrid. Y ha ampliado el argumento, citando otros casos que, a su entender, ofrecían material suficiente para la actualidad deportiva.

"En las últimas semanas, yo pensaba que tenía casos suficientes, reales, en el mundo del fútbol, pero parece que no ha sido suficiente. Sin casos en el Real Madrid, ni casos gigantes como el del City, la vieja historia, la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador... tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo, pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo".

Aunque ha evitado señalar a nadie, sí ha deslizado que conoce los objetivos que pueden existir detrás de determinadas dinámicas. "Este es uno de vuestros objetivos. No es necesario ser Einstein para entender que la dinámica conduce a esto. ¿De quién? Prefiero no dar (nombres), me puedo equivocar. Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas, de entender las dinámicas, los objetivos".

Vinicius, otro frente abierto

La defensa del francés no ha sido el único asunto relevante de la comparecencia. Mourinho también ha abordado la situación de Vinicius Júnior, cuestionado por su rendimiento y por los pitos recibidos de parte de la afición. El entrenador ha explicado que apuesta por la meritocracia a la hora de confeccionar sus alineaciones, aunque ha rechazado que deba aplicarse de forma automática, sin atender al momento que atraviesa cada futbolista.

"Meritocracia, sí, pero también una abertura, no para los datos, no para el nombre, pero sí para el momento, saber cuál puede ser la manera mejor de ayudar a un determinado jugador. La meritocracia pura, que si no estás bien, estás fuera, tiene sus riesgos y, en vez de contribuir a ayudar, contribuye a que vaya a necesitar más tiempo para volver a su condición", añadió.

"La cosa que me hace mal, que me deja más triste, es entender que él quiere estar bien. Lo que más me hace mal, es sentir este dolor que él siente", ha asegurado. "Al madridismo verdadero y puro no lo toco, yo respeto, pero me hace mal al corazón que un chico como este, que no está en ese nivel de jugador de otro mundo, la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, no lo esté ayudando. Es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinicius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo", añadió al referirse a los pitos de la afición al brasileño.

Un Villarreal de Champions y la obligación de reaccionar

En el plano estrictamente deportivo, Mourinho ha advertido de la dificultad que plantea el Villarreal, al que ha situado entre los rivales de máxima exigencia. El conjunto blanco necesita reaccionar después de la derrota ante el Atlético, pero el preparador portugués ha recordado que la preparación tampoco ha sido sencilla para su equipo, que ha trabajado con solo cinco jugadores durante parte del parón.

"Rival complicado, de Champions. Después de perder el último partido, tenemos la necesidad de sacar los puntos. La preparación no es fácil. Nos quedamos aquí con cinco jugadores. El Villarreal, para ser justo, también ha tenido cuatro o cinco jugadores con sus selecciones, no ha sido la semana perfecta; no problemática, como la nuestra, pero tampoco perfecta".