Tardozzi le cierra la puerta de Ducati a Maverick Viñales y peligra su futuro en MotoGP

El piloto español sigue sin tener asegurado su lugar en MotoGP y Davide Tardozzi descarta, por el momento, su incorporación como piloto de pruebas en Ducati, mientras que Pirro le deja un recado

El futuro de Maverick Viñales se complica poco a poco. El piloto español, que se encuentra en una delicada situación de cara a la próxima temporada de MotoGP, ha sido testigo de cómo Ducati también le cierra las puertas a una incorporación como piloto de pruebas. Davide Tardozzi, jefe del equipo italiano, ha querido ser tajante con los rumores que relacionaban al catalán con Ducati y ha tratado de dejar todo zanjado.

Todo se trata de una posibilidad que había cobrado fuerza en los últimos días, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos durante el Gran Premio de Japón. Lo que parecía una opción real para que 'Top Gun' continuase ligado al Mundial se enfría, aunque desde Ducati no descartan que pueda haber movimientos más adelante.

Ducati explica el origen de los rumores sobre Maverick Viñales

Davide Tardozzi se ha encargado de aclarar la situación en una entrevista con GPOne, donde ha explicado que su relación personal con Maverick Viñales fue el origen de lo que tan solo han sido unas especulaciones. "Llevo mucho tiempo manteniendo una estrecha relación con Viñales, y su masajista es amigo de la infancia de mi hijo", explicó el jefe de equipo de Ducati.

Tardozzi y Viñales fueron vistos caminando desde las oficinas hasta la zona de hospitality, todo ello terminó alimentando los rumores sobre una posible incorporación del español al equipo como piloto de pruebas del cuadro italiano.

No obstante, el italiano quiso dejar claro que, en estos momentos, no hay ningún movimiento en esa dirección. Eso sí, tampoco ha cerrado por completo la puerta a una futura llegada del piloto español, teniendo en cuenta las necesidades que pueda tener Ducati en el futuro.

"La verdad es que miramos hacia el futuro, teniendo en cuenta que Michele ya tiene cierta edad y que probablemente necesitaremos a alguien más adelante. Esa es la realidad, pero aún no está claro quién será: todavía no hemos hecho, escrito ni siquiera pensado absolutamente nada al respecto", apostilló Tardozzi.

Michele Pirro también se pronuncia sobre Maverick Viñales

Michele Pirro, actual piloto probador de Ducati, ha hablado y tampoco parece tener clara la posible llegada de Viñales. El piloto italiano considera que la incorporación de un piloto como Maverick Viñales podría no ser la mejor solución para el equipo, que necesita estabilidad.

"Siento un gran respeto por Maverick, aunque en los últimos años se haya desviado un poco del camino, y como piloto no se le puede poner ninguna pega", señaló Pirro.

También tuvo tiempo para poner el foco en las exigencias que supone ser piloto de Ducati. "Creo que, por encima de todo, necesitamos estabilidad y no malgastar energías. Ser piloto de pruebas también requiere una cierta dedicación; no es tan bonito como parece", apuntó.

De esta forma, la opción de Ducati pierde fuerza para un Maverick Viñales que sigue pendiente de resolver su futuro en MotoGP. La puerta no está cerrada definitivamente, pero, a día de hoy, el español no parece entrar en los planes de la escudería italiana.