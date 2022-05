Los movimientos de mercado del Bayern empujan a Marc Roca a regresar a LaLiga

El centrocampista cuenta con el interés de varios equipos españoles entre los que está el Real Betis, que lo tiene en su agenda desde hace años, aunque no es el único

Estrella en el RCD Espanyol y en LaLiga, Marc Roca abandonó España en el 2020 para jugar en el todopoderoso Bayern Munich de la Bundesliga de Alemania con el objetivo de consolidarse en la élite del fútbol mundial. Tras temporadas y media en Baviera y a sus 25 años, cumplirá 26 en noviembre, el centrocampista ha vivido la peor cara de este deporte, puesto que el Bayern apenas ha contado con él, ha jugado 24 partidos en todo este tiempo, y ahora está realizando una serie de movimientos en el mercado de fichajes que empujan a Marc Roca, deseado por varios equipos de LaLiga, entre ellos Real Betis y Sevilla FC, a tener que buscarse un nuevo equipo, apuntándose su regreso a España como el más factible.



Contábamos hace unas semanas en este medio de comunicación que el Bayern Munich tenía cerrada la contratación de Ryan Gravenberch, centrocampista del Ajax de Ámsterdam. Pues bien, los refuerzos para esa demarcación del Bayern Munich no se frenan, ya que Julian Nagelsmann ha pedido ahora el fichaje del centrocampista austríaco del RB Leipzig, Konrad Laimer. Así lo informa el reputado y prestigioso periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano.





Ryan Gravenberch and Noussair Mazraoui are both expected to join FC Bayern after verbal agreement reached one month ago with their agents, nothing has changed. It's matter of final details ???? #FCBayern



Nagelsmann also wants Konrad Laimer and Bayern will try - not an easy one. pic.twitter.com/UcvdcGFK3u