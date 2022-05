Guido Rodríguez desvela dónde jugará la próxima temporada

El centrocampista verdiblanco es una de las principales opciones que tiene el Betis para hacer caja

El director deportivo del Real Betis Balompié, Antonio Cordón, lo lleva dejando caer desde hace tiempo. El Betis necesita una venta importante para cumplir con las exigencias de LaLiga y poder afrontar los fichajes que tiene previstos para la próxima temporada.

Con la Champions League todo se aclaraba un poco, no en vano, con esa competición se suma entre tres y cuatro veces más que en la Europa League, incluso cayendo antes de las fases eliminatorias, pero tras la derrota ante el Barça la victoria del Atlético y el empate del Sevilla, ésta se ha convertido en un sueño casi imposible. Necesitaría que el Betis lo sumase todo y que los rivales pinchasen en los tres partidos que les quedan, algo muy improbable.

De ahí que haya que volver a lo de la venta. Y cuando se hablaba de ella casi siempre aparecía un señalado. Jugadores por los que el Betis pueda sacar un buen pellizco hay muchos, pero no tantos a la mayoría de ellos (Canales, Fekir, Borja Iglesias, Alex Moreno...) el club los acaba de renovar porque quiere hacer con ellos un proyecto de futuro. Sólo quedarían William Carvalho y Guido Rodríguez, pero en ambos casos el Betis no se llevaría todo el porcentaje de la venta, ya que tanto Sporting como América se quedaron con un porcentaje de un futuro traspaso.

Guido, por el interés que ha despertado en muchos equipo, especialmente en el Atlético de Simeone, parecía el más indicado para hacer ingresos. Y eso que su presencia es fundamental en el equipo hasta el punto de ser uno de los tres 'intocables' en el once junto a Canales y Fekir.

Sin embargo, él mismo se ha encargado de cerrar la puerta a través de un directo de IG grabado junto a su mujer, Guada Ramón. En él, hablando de la marca de ropa que ella diseña, Phy-Si, le hace una pregunta sobre su futuro, en la que ella señala que "aunque Guido se vaya, Phy-Si se queda". Y él responde que no tiene pensado marcharse de Sevilla: "No, pero me quedo yo también, ¿A dónde me voy a ir?".

El futbolista argentino es el tercer jugador con más minutos en la plantilla en LaLiga (2.263) y el segundo, tras Fekir, en el global de todas las competiciones, con 3.573 en la presente campaña. Su presencia se antoja decisiva la próxima temporada. Y si él no quiere salir, habría que pensar en otro para poder ingresar. Aunque mantener este plantel siempre será el primer objetivo verdiblanco.