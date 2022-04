Un viejo conocido se interesa por Marc Roca

El Real Betis Balompié tiene monitoreado al centrocampista catalán, que tiene difícil jugar en el Bayern Munich y saldrá, pero su fichaje no es fácil pues hay muchos equipos que lo quieren reclutar

Hace unas semanas saltaba la noticia de que el Real Betis Balompié estaba cerrando el fichaje de Marc Roca, centrocampista del Bayern Munich, para la próxima temporada gracias a una cesión, remunerada con 1,5 millones de euros, que tendría una obligación de compra de 7 'kilos' según avanzó Canal Sur Radio. Sin embargo, este medio de comunicación profundizó e informó de que aunque el Real Betis lleva tiempo monitoreando al futbolista catalán aún no hay acuerdo para que desembarque en el estadio Benito Villamarín.



Los días han pasado y la situación de Marc Roca en el Bayern Munich se ha complicado aún más, puesto que el conjunto bávaro ya ha cerrado la contratación de Ryan Gravenberch, centrocampista del Ajax de Ámsterdam para el próximo curso futbolístico, lo que afecta directamente a Marc Roca que ve reducidas, aún más, sus posibilidades de tener protagonismo, minutos y un rol importante en el equipo que entrena Julian Nagelsmann.



Con este movimiento, Marc Roca sabe que tiene muy difícil jugar y que si quiere sentirse futbolista tendrá que salir de Munich, pero al mismo tiempo no desea tomar una decisión precipitada, sabiendo, o teniendo a su favor, que hay muchos equipos interesados en contar con sus cualidades futbolísticas. De hecho, el último en sumarse a la lista de candidatos lo entrena un viejo conocido del fútbol español.





Update Roca: @OfficialASRoma has inquired about him, that's correct. But it's the same as with the interest of @RealBetis: Nothing is concrete. He is focused on #FCBayern. If he has to leave to leave the club in summer he wants a permanent deal. Nothing else. @SkySportDE ????