Matilde Fidalgo: "Quiero que el Betis logre objetivos importantes y formar parte de estos éxitos"

El Real Betis cerraba en este mercado invernal el fichaje de la polivalente internacional lusa Matilde Fidalgo. Ex del Manchester City, Benfica, Sporting de Portugal o Sporting de Braga, le jugadora portuguesa formaba por año y medio con el club verdiblanco, con el que ya ha jugado en los dos últimos encuentros, ante Real Madrid y Sporting de Huelva.

La lateral diesta portuguesa daba una entrevista a la web futbolportuguesdesdeespana.com en la que cuenta cómo ha sido su fichaje por el Real Betis Féminas, cómo fue su experiencia en la Premier League o lo que para ella significa jugar una Liga como la española tras haber ganado cinco veces la portuguesa con cuatro clubes distintos.



- Su última aventura le ha llevado a la Primera Iberdrola, ¿Cómo surge venir a Sevilla para jugar en Real Betis Féminas?

- Lo tenía hablado desde hace tiempo con mi agente. Nuestra intención era jugar fuera de Portugal. De hecho, fui a Inglaterra y, con la pandemia, regresé a mi país. Cuando surgió la oportunidad, hablé con SL Benfica que me dio todas las facilidades para poder venir al Betis.



- Viene con experiencia en Portugal e Inglaterra, ha ganado muchos títulos, es internacional€ ¿Se siente preparada para la Primera Iberdrola?

- Pienso que sí, estoy preparada. Me ha encantado el equipo. Me he encontrado un ambiente profesional y abierto. Salgo de casa por la mañana temprano para ir a entrenar y me siento feliz. Esto es muy importante.



- En un equipo con mucha calidad, ¿Le ha llamado la atención alguna jugadora?

- El primer lunes, tal como llegué, no entrené pero fui a ver el entrenamiento y me fijé en muchas jugadoras. Por ejemplo, al verla manejarse pregunté por Ángela Sosa y recordé que jugué contra ella cuando ella estaba en el Atlético y yo en el City.



- ¿Y qué impresión le ha dado el técnico?

- Me gusta porque es exigente y tiene una buena comprensión del juego. Trabaja para sorprender al equipo rival y tiene mucha experiencia. Por ejemplo, también estuvo en Inglaterra. Esto lo considero una ventaja, porque cuando estás fuera sacas ideas de diferentes contextos y esto es muy valioso. En Inglaterra el juego es más físico y en España más de detalles. En este sentido, es interesante dominar ambas cuestiones.



- ¿Qué referencias tenía del equipo?

- Sé que es un buen equipo que disputa un campeonato muy fuerte. Además, me hizo feliz saber que iba a reencontrarme con Stefanie da Eira, con quien ya coincidí en la selección portuguesa. Esto te hace las cosas más fáciles. También hablé con el entrenador, Juan Carlos Amorós, que me dejó muy tranquila.



- Estamos haciendo la entrevista en el Estadio Benito Villamarín, ¿Qué le inspira estar aquí?

- Estoy feliz por estar en este gran club. Quiero hacer cosas muy bonitas aquí. Es decir, que el Betis logre objetivos importantes y formar parte de estos éxitos.



- En una semana llegó al equipo y la vimos debutar en la visita a Real Madrid€

- No me lo esperaba y fue fantástico. Llegué, pude entrenar con el equipo y, al debutar, tuve la oportunidad para entrar en la dinámica y vivir lo que es el equipo desde el principio.



- ¿Qué sensación tuvo en su debut?

- Entré con el partido 1-0, ante un equipo muy fuerte. Además, poco antes habían marcado. No me sentí nerviosa y, claro, al perder el partido, no puedo decir que estuviera feliz. Sobre todo, porque creo que merecimos puntuar.



- Repasando su trayectoria, podemos decir que se trata de una jugadora con estrella, ha ganado la liga 5 veces en Portugal, con 4 equipos diferentes, y casi lo hace en la Premier€

- Si, con el City fuimos el equipo con más puntos, pero se resolvió el título con una media tras la suspensión del campeonato. Esto habla de que mi intención fue estar en equipos que compiten por ganar, que es lo que queremos todos los jugadores. Mi madre siempre, eso, dice que tengo una estrella. Esto, también, es una cuestión de suerte.



- Ha dado diferentes saltos, pasó de ser amateur a profesional, compitió en Europa y en la Premier, ahora llega a España€ ¿Qué salto piensa que ha sido más complicado?

- Creo al ir a Inglaterra. Se trata de una liga totalmente profesional, exigente y muy competitiva, pienso que está en el TOP 3 de Europa. Fue algo muy rápido. Estaba en SC Braga, no tenía claro mi futuro y le pedí al equipo un día de plazo para decidirme. Entonces mi agente me llamó. acepté, claro. Era un reto que debía asumir; sin embargo, fue un cambio muy grande, por todo lo que implicaba a estar lejos de mi familia, por ejemplo.



- Le ha tocado ser protagonista de la evolución del fútbol portugués en los últimos años, ¿Cómo lo ha vivido?

- Cada vez hay más equipos profesionales y lo que no lo son, suelen tener algunas jugadoras que disfrutan de buenas condiciones. Hay algunos equipos que tienen más oportunidades para invertir, esto pasa en muchos países, pero claro, en Portugal es difícil que un equipo que no sea SL Benfica, Sporting CP o SC Braga pueda aspirar a los títulos. Los equipos grandes compiten intensamente entre sí, pero no con el resto. Pero también debo decir que el nivel está subiendo, prueba de ello es el papel que hizo SL Benfica en la UWCL. Además vienen jugadoras de España, Brasil, CanadဠY esto es una prueba de que vamos en una dirección cierta.



- También por ejemplo, el papel de la selección portuguesa, no solamente por estar presente en la Eurocopa, por ejemplo por su papel en la Algarve Cup€

- Cierto, un año fuimos segundas y también le ganamos a Suecia, son objetivos impensables hace años.



- Hablamos hace años en un momento en el que era importante finalizar sus estudios universitarios antes de salir de Lisboa, ¿Imaginaba entonces tener una carrera tan bonita como la que ha tenido?

- Siempre tuve una idea abstracta sobre mi futuro como futbolista. Quería jugar fuera, pero no conocía la realidad. Lograr esto es más difícil de lo que parece. Imaginada solamente la parte buena, pero tiene una parte muy dura. Desde mi marcha del Futebol Benfica, un lugar muy confortable para mí, comencé a vivir otra realidad. Siempre debes ganar tu espacio, por ejemplo, y salir siempre te exige. Cuando fui a Sporting CP conocía a todas las jugadoras, cuando llegué a SC Braga, igual. Sin embargo, en Inglaterra no conocía a nadie y todo cambia. Soy una persona que le gusta estar cerca de la familia y, claro, cuesta. Pero este esfuerzo compensa al enriquecerte como persona. Es algo que repercute como futbolista, creces, pero también como mujer. Aprendes de situaciones que te van a ayudar en la vida.

No seremos siempre futbolistas y después debemos hacer algo, por lo que esta experiencia, este esfuerzo por salir de la zona de confort, va a ser muy positiva. Desde que la conozco, hace razonamientos sobre prepararse para la vida, a la vez que para el fútbol€ Empecé a jugar con 6/7 años y no pensaba en el fútbol más allá del juego. Lo que quiero decir, es que nada puede ocupar tu vida por completo y que debes realizarte en múltiples facetas. Por ejemplo, mi padre estuvo toda su vida en su empresa, pero nuestra generación no tiene esa opción. Vamos a estar siempre moviéndonos en este sentido, por lo que, siempre quise prepararme para todos los cambios. Enfocarte en una sola cosa es bueno, claro. Pero ampliar tus objetivos va a mejorar tus opciones€



- También es salud€

- Sí, sí. Hablando esto pienso en que mi madre siempre me decía que lo importante es que fuera feliz. Esa es la primera obligación y hay que trabajar para ser feliz. Por esto, siempre procuré tener muchas opciones para ser feliz, en el fútbol, como ingeniera, teniendo un negocio o con cualquier cosa.



- Ha hablado sobre su madre, le he leído publicaciones en la que muestra su orgullo€

- Está muy orgullosa, es mi mayor fan.



- Hace mención a la ingeniería€

- Sí estudié ingeniería de ambiente y energía. Mi idea a la hora de estudiar la carrera fue la de abrirme horizontes. Por ejemplo, hay historiadores que trabajan en la banca y esto tiene sentido. Son personas acostumbradas a estudiar y que en poco tiempo son capaces de sintetizar mucha información. Se aprovecha una formación para la contabilidad. Hice mis estudios y no creo que vaya a dedicarme a ello, pero tengo capacidad de organización, domino las matemáticas y esto va a darme posibilidades en el futuro.