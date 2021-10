Víctor Gómez, asistente y con la mente puesta ya en el Huesca.

Este pasado sábado, ante el Zaragoza, Víctor Gómez volvió a la titularidad en el lateral derecho del Málaga CF tras haber ido convocado con la sub 21 de España.

Fijo en el once de José Alberto López, el zaguero se puso a las órdenes del míster blanquiazul con la clara intención de ser de la partida. Y resultó, pues fue el asistente en el gol de Brandon. Así lo explicaba él mismo tras el partido: "He tenido la suerte de ir con la Sub-21, es un premio al trabajo y agradecido al seleccionador por la oportunidad. He vuelto, le dije al míster (José Alberto) que estaba disponible, el segundo partido no lo jugué y al final es el entrenador el que tiene que decidir".

Sobre el empate cosechado en La Rosaleda, el '2' decía el partido había sido "bueno", aunque con un sabor "agridulce". "Quieres llevarte la victoria. Hemos tenido ocasiones para hacer el segundo o el tercero, pero hay que estar contentos y pensar en el martes, que está a la vuelta de la esquina", destacó.

Sobre el empate, dijo: "Hay que pensar que ha sido un buen punto y hemos vuelto a sumar en casa. Nadie ha venido aquí y ha ganado. A pensar en el Huesca, ver sus puntos débiles e intentar pasarlos por encima".