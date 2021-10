José Alberto: "Nos faltó precisión, finura y pausa".

No se marchó contento José Alberto de La Rosaleda con el punto cosechado ante el Zaragoza. El técnico del Málaga resaltó lo importante de seguir sumando y de mantenerse fuertes en casa, pero también dejó claro que les faltó finura, entre otras cosas: "Me voy con la sensación de haber sumado un punto y en esta categoría siempre es bueno. Nos faltó precisión, finura en el último pase. Pausa para tomar mejores decisiones. Es lo que nos faltó. El partido salió como lo planteamos. Llegamos con mucha claridad a esa última zona y eso nos impidió poder ganar".

El Málaga 1-1 Zaragoza, según José Alberto López



Su análisis del partido: "Nos costó entrar en el partido hasta el minuto 15-20, donde el Zaragoza por momentos nos sometió y nos costó quitarle el balón. Desde ahí hasta el gol estuvimos muy bien, luego pasó poco. En la segunda parte, que fue de menos control, hasta la entrada de Igbekeme veía al equipo bien. Ellos tenían mucha gente por dentro. Ramón me pidió el cambio y nos penalizó poner a Jozabed por detrás. El punto no es lo que queríamos, pero creo que es lo más justo".

El tanto del Zaragoza: "El gol lo vi varias veces. Hay goles que son por errores y otros por aciertos, creo que es más un acierto del rival. El pase de Zapater a Nárvaez es de un talento impresionante y la definición es fortuna. Son cosas que pasan, a veces el fútbol tiene esas cosas".

Las sustituciones: "Intentamos ir a por el partido, fuimos atrevidos y valientes. Hay jugadores que dieron un buen rendimiento y otros que tienen que darnos mucho más. Ellos son los primeros que lo saben. Decidimos cambiar a dos jugadores, uno por otro, porque tenían tarjeta y no queríamos quedarnos con 10. Kevin estaba muy cansado y le estaba costando en ataque y en defensa, se ve en una acción que recibe Roberto. Sekou por Roberto para tener más presencia en área y más remate. Y con Antoñín dar energía por banda izquierda porque Ramón no podía seguir, tenía una sobrecarga muscular, no podía más".

Antoñín y Jairo: "Yo espero mucho de todos los jugadores. Está claro que hay algunos que no

están pasando un buen momento y hay que ayudarlos, darles confianza para que vuelvan a su mejor nivel. Los éxitos de una temporada son de una plantilla y lo vamos a ver esta semana que tenemos tres partidos y los vamos a necesitar a todos. Es difícil cuando no tienen continuidad y pasan por momentos de no jugar muchos minutos cuando aparecen mostrar su mejor nivel. Entre todos tenemos que ayudarles porque los necesitamos"-

Gassama: "Tenemos mucha confianza en él. Es un jugador que ha pasado por un proceso largo de lesión y necesitaba entrenamientos para ponerse a su mejor nivel. Poco a poco lo está consiguiendo y vimos 30 minutos de lo que puede ser".

El once titular: "Entendimos que dar continuidad a los que hicimos hace 15 días era lo mejor también por las características del rival, por las aportaciones que podía darnos también jugadores desde banquillo. Eso habla de la competencia y competitividad dentro de la plantilla".

Ramón: "Ramón es un jugador que a mí me encanta. Me hubiera encantado tener las condiciones de Ramón y disfrutamos cada día viéndolo. Esperamos mucho de él".

Más de 15.000 personas en La Rosaleda: "La afición es una pasada y nos vamos muy fastidiados por no haber conseguido ganar. Hay una comunión excelente, se nota nada más los jugadores saltan al campo. Va a ser muy difícil que de aquí se nos escapen puntos. Luego el equipo puede estar más acertado, menos, pero están comprometidos, lo dan todo y hacen disfrutar a la afición. Es una pasada jugar aquí como locales ante nuestra gente".