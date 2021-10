Mossa: "El Málaga es uno de los mejores de la categoría".

El capitán del Real Oviedo, José María Angresola 'Mossa', ha señalado hoy que el próximo rival de los azules en el Tartiere es "uno de los mejores equipos de la categoría", un Málaga que ha mezclado "juventud y experiencia en el vestuario" y que va a poner a prueba a los carbayones "en un momento de la temporada que puede ser clave".

"Nos van a plantear un partido muy difícil en un momento de la temporada -el primer tercio de la competición- que marca bastante el resto del año. Debemos centrarnos en lograr esa segunda victoria consecutiva. Conseguirla nos dará confianza y nos permitirá ir a Eibar con la idea de hacer otro buen partido", ha comentó en referencia a la nueva semana de tres citas que les espera.

El valenciano ha señalado que si el equipo supo reponerse a la última derrota en el Tartiere ante el Burgos fue porque tiene bagaje en esas lindes después de haber pasado "momentos de igual tensión, o peores" y porque, a su vez, los azules vieron la visita a El Toralín "como una oportunidad para resarcirse que llegaba solo tres días después".

"Estuvimos muy metidos en lo que iba a ser el duelo ante una Ponferradina que siempre plantea choques muy complicados, y en eso nos focalizamos. La primera mitad no fue como queríamos, y marcar pronto nos hizo meternos atrás, pero no cedimos y hubo tanta intensidad como concentración", ha analizado.

Este domingo toca volver a un Carlos Tartiere en el que, hasta el momento, solo han logrado ganar al Cartagena y donde la afición vuelve a ser un elemento diferencial tras una temporada entera sin ella en las gradas.

"Tenemos que aprovecharlo, porque es una gozada jugar en nuestro campo. Nos ha faltado acierto y tenemos que darle continuidad a la intención de ganar con la que salimos siempre a los partidos. Llevo cinco años aquí y no me acostumbro al apoyo incondicional de la afición, siempre dan un plus", ha explicado el capitán, en referencia a las 700 personas desplazadas a El Toralín.

El equipo continuó preparando la visita del Málaga este jueves con la ausencia de Javi Mier -que lleva sin participar con el grupo desde hace una semana- y también sin el central Alejandro Arribas, que se mantuvo al margen por precaución tras resentirse el miércoles de unas molestias y sigue pendiente de evolución.