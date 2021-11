El futuro de Víctor Gómez seguirá teñido de blanquiazul

Es uno de los jugadores de moda en el fútbol español. Recién estrenada la internacionalidad sub21 -acaba de volver a ser citado por Luis de la Fuente para jugar contra Malta y Rusia-, ha sido elegido en el Once de Oro de Fútbol Draft como mejor lateral derecho y sus actuaciones jornada a jornada en el Málaga CF le han hecho indiscutible en el equipo blanquiazul. Se trata de Víctor Gómez, una de las sensaciones en Segunda división. "No me puedo quejar de nada. En lo personal estoy muy contento, agradezco a todo el mundo que me está apoyando y que hace que todo sea más fácil", comentó en el programa Área Malaguista, de 101TV.

El de Olesa de Montserrat (Barcelona) es un correcaminos incansable. Kilómetros y kilómetros de derroche físico y técnico que le han servido para convertirse en el mejor asistente malaguista y dejar en buen lugar a José Alberto López, el técnico que ya lo dirigió la pasada temporada en el Mirandés y que insistió en él a pesar de contar ya con tres laterales derechos en la plantilla. "Conocía el sistema, al entrenador y partía con esa ventaja. Cuando estamos muy bien todo el mundo se da cuenta y todo el mundo se apoya. Puede venir algún bajón y ahí necesitaré de todo el mundo para tirar para arriba. Hasta ahora estoy contento con el rendimiento que estoy dando y ojalá que siga así mucho tiempo".

El Espanyol, su club, no le pierde de vista a pesar de los esfuerzos malaguistas por quedarse con él en propiedad cuando negoció su cesión. "No hay ninguna cláusula, se intentó poner pero no se llegó a ningún acuerdo y no se puso. Tampoco está incluido que pueda volver al Espanyol durante la temporada. Voy a estar todo el año aquí", ha desvelado tranquilizando así a la parroquia costasoleña, temerosa de perder en enero a un futbolista diferencial.

Porque Víctor Gómez se ha convertido en uno de los favoritos de la afición por su entrega y calidad. "En el último partido en casa lo noté demasiado. Cuando corean tu nombre, te das cuenta. He notado el cariño desde el primer día. Llegar a un sitio nuevo y que la afición esté así con uno es de agradecer. Ojalá que el rendimiento siga así o que sea incluso superior".?

Algo que redundará en benefició del Málaga, pero sólo esta temporada. Víctor está llamado a ser el futuro dueño de la banda derecha del Espanyol, que cuenta en la actualidad con Óscar Gil y Miguelón, pero que maneja más que positivos informes sobre la progresión de su canterano en la última temporada y media. De ahí que los periquitos no piensen ni mucho menos en dejarlo escapar. El futuro de Víctor Gómez seguirá teñido de blanquiazul€ pero no el que quisieran en el entorno de La Rosaleda.