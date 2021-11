Rodri y Miranda, dos fijos en la selección española sub 21

Juan Miranda y Rodri Sánchez, jugadores del Real Betis Balompié, han sido convocados por Luis de la Fuente para formar parte de la selección española sub 21, la cual jugará en este parón de noviembre dos partidos de clasificación para el próximo Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en el verano de 2023.



España lidera el Grupo C con pleno de puntos, 12 de 12 posibles, y sus dos próximos compromisos los disputará lejos de casa. Se enfrenta el próximo viernes 12 de noviembre a Malta (20:45 horas CET, -2 GMT) y el martes 16 a Rusia (18:00 horas), segunda de grupo a tres puntos de diferencia.



Una convocatoria en la que el seleccionador incluye también las novedades de Julen Lobete (Real Sociedad) y José Gragera (Sporting de Gijón), además de la vuelta de un futbolista con el que ya contó en la anterior generación y que tras superar dos lesiones musculares vuelve a la lista, como Oihan Sancet (Athletic Club).



Las dos principales ausencias son las de Bryan Gil (Tottenham y ex del Sevilla FC), al sufrir una lesión en el muslo, y la de delantero centro Fer Niño (Mallorca), al que llamó en las dos convocatorias anteriores. En su lugar vuelve Karrikaburu (Real Sociedad) tras perderse la citación de octubre.



Lista de 23 convocados:



Porteros: Julen Aguirrezabala (Athletic Club), Gaizka Ayesa (Real Sociedad) y Joan García (Espanyol).



Defensas: Urko González (Real Sociedad), Víctor Gómez (Málaga), Alejandro Francés (Zaragoza), Hugo Guillamón (Valencia), José Manuel Fontán (Celta de Vigo), Juan Miranda (Betis) y Manu Sánchez (Osasuna).



Centrocampistas: José Gragera (Sporting de Gijón), Unai Vencedor (Athletic Club), Nico González (Barcelona), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Oihan Sancet (Athletic Club), Rodri Sánchez (Betis), Gaspar Campos (Sporting de Gijón) y Julen Lobete (Real Sociedad).



Delanteros: Sergio Gómez (Anderlecht), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Nico Williams (Athletic Club), Sergio Camello (Mirandés) y Jon Karrikaburu (Real Sociedad).