La muralla de La Rosaleda, a apagar el canto del canario (previa y posibles onces titulares)

Es una fortaleza inexpugnable, una muralla infranqueable para los rivales que han intentado conquistarla. La Rosaleda es la fuente de energía de un Málaga que es el mejor local de toda la Segunda división del mismo modo que es el peor visitante de los 22 contendientes. Pero para su fortuna, el siguiente encuentro, ante la UD Las Palmas, como el anterior ante el Tenerife, se juega en casa. Y eso son palabras mayores.

Por mucho que enfrente esté un gallito, o mejor dicho, un canario que, este año sí, parece confeccionado para luchar por el ascenso. Aunque fallara contra el Zaragoza en su primer tropiezo en el estadio de Gran Canaria, donde quedaron al descubierto algunas debilidades en defensa y su falta de acierto en ataque.

Para aliviar problemas y volver a coger el tono, Pepe Mel recupera a dos pilares básicos atrás: Eric Curbelo en el eje de la zaga, tras cumplir sanción, y Álvaro Lemos, recuperado ya de una gastroenteritis. Regresan también a una citación el central Saúl Coco y el punta Alberto Moleiro, ambos después de cumplir con sus selecciones. De baja en cambio continuarán una semana más los Mfulu y Peñaranda, que no podrá jugar contra su ex equipo, además de Veiga, Pinchi y Pejiño, con problemas musculares que no terminan de remitir.

Enfrente, un cuadro local que pierde a Genaro, titular en las nueve últimas jornadas, pero que recupera al internacional sub21 Víctor Gómez. Chavarría y Luis Muñoz son las bajas para este encuentro en el que José Alberto López, un día más, ha declinado ofrecer la convocatoria.

-Alineaciones probables:

Málaga: Dani Martín; Víctor Gómez, Juande, Peybernes, Javi Jiménez; Escassi, Ramón; Paulino, Jozabed, Kevin; y Brandon.

Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, Raúl Navas, Eric Curbelo, Cardona; Clemente, Fabio, Loiodice, Kirian; Jonathan Viera y Jesé.

Árbitro: Prieto Iglesias (comité navarro).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 18.15 horas.