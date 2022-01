Brandon se moja sobre su futuro en el Málaga

A Brandon Thomas le gustaría seguir en el Málaga. Ha caído de pie en un club que apostó por él en una situación difícil, sin prácticamente jugar en la última temporada y media y él es un tipo agradecido. Además, sabe que la afición está con él por su calidad pero, más aún, por su esfuerzo. Es de los futbolistas que más kilómetros realiza por partido y eso que es delantero.

Sólo firmó por una temporada, aunque con opción a otra en caso de ascenso, pero la intención del club costasoleño es la de prolongar esa vinculación pase lo que pase. Aunque en los últimos tiempos se ha puesto muy difícil esa continuidad. El Girona, donde ya jugó, anda tras sus pasos después de comprobar que se ha recuperado para el fútbol de élite. Y él se dejó querer, quizás demasiado, lo que provocó dudas razonables.

"El Girona ha sido uno de los clubes en los que más a gusto he estado y creo que a nivel humano y personal me trataron muy bien pese a mi problema de rodilla. Siempre dije que, como el fútbol da muchas vueltas, nunca se sabe si volveré a jugar en ese club. Pero no he manifestado en ningún momento un deseo de volver ahora ni cuando acabe la temporada", ha comentado en Besoccer Málaga.

Pero una cosa no quita la otra. Su prioridad sigue siendo seguir en el Málaga. "Aquí estoy encantadísimo, me encantaría estar aquí mucho más. A nivel personal y futbolístico estoy muy a gusto, tengo a mi familia a un paso y tanto la afición como yo nos hemos caído bien. Estoy súper a gusto aquí y no pienso nada más que en estar aquí", ha reconocido.

Brandon, muy exigente consigo mismo, es el máximo goleador del equipo con cinco goles anotados en los 22 partidos que ha disputado, 19 de ellos como titular. Es el cuarto jugador más utilizado por José Alberto López tras Peybernes, Dani Martín y Víctor Gómez. Y todo hace indicar que así seguirá hasta final de campaña. Luego, ya se verá si hay un acuerdo para que, como Luis Muñoz, el balear continúe vistiendo la camiseta del Málaga.