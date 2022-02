¿Quiénes son los goleadores malaguistas en esta primera vuelta?

La era Natxo González comienza con un punto en común con el final de José Alberto López como entrenador malaguista. Este no es más -ni menos- que la ineficacia ofensiva. El Málaga CF es, a estas alturas del campeonato, el quinto equipo que menos goles ha marcado. Solo superado en este apartado por Fuenlabrada, Real Sociedad B, Real Zaragoza y Alcorcón. Todos ellos con la particular asignatura de mantener la categoría. Con el mismo objetivo, aunque con la exigencia de aspirar a más, se encuentra el Málaga. Un total de 23 tantos son los que pudo celebrar la hinchada blanquiazul en los 25 encuentros disputados hasta la fecha. Lo que es lo mismo, una media de 0.92 goles por partido. Un promedio más que preocupante.

Alto porcentaje de culpa recae en los delanteros malacitanos, los cuales no están brillando de cara al arco rival. Sin ir más lejos, entre los considerados atacantes blanquiazules es Brandon Thomas el máximo artillero con cinco dianas (tres de ellas de penalti). Una cifra muy lejana a la de, por ejemplo, otros '9' de la categoría de plata como Rubén Castro (15 goles) o Stuani (15 goles). Al ex jugador de Osasuna le sigue Paulino de la Fuente. Con cuatro tantos en su casillero, el cántabro sí que está cumpliendo con su deber entre los parámetros establecidos antes de arrancar la temporada. De hecho, solo fue capaz de marcar en una ocasión la campaña anterior cuando militaba en las filas del descendido UD Logroñés. De menor peso y calado en esta faceta se encuentran Sekou Gassama y Roberto Fernández, ambos con dos goles en sus particulares currículums. Por trayectoria y expectativas, el rendimiento del senegalés no está siendo el deseado por la dirección deportiva, consciente de que su fichaje llevaba impreso un mayor número de dianas del obtenido en la primera vuelta del campeonato.

Dentro de los delanteros blanquiazules, Antoñín, que estuvo con pie y medio fuera del cuadro boquerón en la pasada ventana de invierno, solo conoció el dulce sabor del gol en una ocasión. Un bagaje también bastante pobre para las prestaciones que se le presuponían al nacido en La Palmilla. Así, un total de 14 goles son los anotados por los arietes blanquiazules de los 23 que lleva el equipo. Los demás, repartidos entre centrocampistas y defensores. Destaca, por ejemplo, la contribución de Genaro Rodríguez o la del central Peybernes, ambos con dos tantos cada uno. Por detrás de ellos, Juande, Escassi, Ramón y Luis Muñoz también saben lo que es festejar un gol esta temporada.

Con todo ello, son 11 los jugadores blanquiazules que se estrenaron como goleadores del cuadro boquerón. Un número similar a la media de los demás equipos. Entre todos los clubes, Ibiza, Valladolid, Almería y Leganés son los que más integrantes de sus respectivas plantillas al menos marcaron un gol con una suma de 13 futbolistas. Entre los equipos que menos abanico goleador tienen en sus filas destacan Zaragoza (7), Alcorcón (7), Real Sociedad B (7), Fuenlabrada (8) y Burgos (8).