El "vacío" que empujó a Pellegrini hacia el Málaga

El amor que le procesa Manuel Pellegrini al Málaga CF, a la ciudad y a su gente es palpable cada vez que le preguntan por su periplo en la Costa del Sol. Después de tres años e innumerables experiencias como técnico blanquiazul, el chileno siempre será recordado como uno de los más grandes que pasaron por el banquillo del conjunto de La Rosaleda. Con él, los boquerones pasaron de última posición en la clasificación liguera a disputar los cuartos de final de la Champions League frente al Borussia Dortmund. Un giro radical pese a los problemas económicos en los que estaba el club. Tal fue el cariño y el alto rendimiento que dejó en Málaga que la ciudad le recomensó con una glorieta con su nombre cerca del estadio, la cual sigue vigente a día de hoy.

Durante una entrevista en ESPN, el técnico chileno valoró su paso por Málaga. Halagado por el calor humano, también reconoció su deseo por haber continuado como entrenador del Real Madrid. Pese a una dolorosa eliminación en Copa del Rey, Manuel Pellegrini obtuvo 96 puntos en liga con el cuadro merengue, mas no le sirvió para ser campeón ante los 99 del Barcelona. Fue momento entonces para recalar al sur de España. "Después del Real Madrid, donde con 96 puntos no pudimos ser campeones, tuve un vacío en mi carrera y me decidí por Málaga", afirmaba el dirigente de 69 años de edad.

En Málaga hizo frente con un reto a la altura de los maestros del fútbol. Pellegrini consiguió revertir una situación peliaguda después de la sustitución de Jesualdo Ferreira como técnico boquerón: "Iba último y lo tomé por el desafío de llevarlo a alturas mayores. Me hubiera encantado seguir en Real Madrid, pero Málaga me lo compensó humanamente por el cariño de la gente y por lo que el club logró".

Después de su estadía en Inglaterra, Manuel Pellegrini brilla con luz propia en el Real Betis. Terceros en liga y cumpliendo con creces con los objetivos fijados a principios de temporada, el chileno disfruta ahora de uno de sus mejores momentos como entrenador con la misión de llevar al conjunto verdiblanco donde un día puso al Málaga, en 'pleno centro de Europa'.