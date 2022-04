Emocionado Pablo Guede: "Los sentimientos no se pueden manejar. Es el reto más apasionante"

El técnico se mostró muy "ilusionado" en su presentación como malaguista

Feliz, abrazando a antiguos compañeros y amigos, saludando a la prensa con plena cercanía y desbordado en ilusión. Así entró a rueda de prensa Pablo Guede, nuevo entrenador del Málaga CF. Ha cumplido su sueño a sus 47 años, dirigir al equipo de su vida. "Es mi reto más apasionante. Es mucho lo que genera el Málaga, es mucha responsabilidad", rompía el hielo el ex jugador y leyenda del club blanquiazul.

Emocionado en su presentación, el que fuera delantero y héroe en la época del ascenso a Segunda División expuso el motivo real para dejarlo todo por Málaga: "Los sentimientos no se pueden manejar. Yo no le puedo decir que no al Málaga. Es difícil de explicar el sentimiento que tengo. En esta vida no todo es dinero. Cuando te golpea el club de tus amores, hay que ir".

Las sensaciones del nuevo dirigente con los jugadores son positivas. La predisposición por parte de los jugadores es máxima: "El primer entreno que dirigí vi a unos jugadores con una gran predisposición. A partir de ahí, empezar a crecer en el día a día. De momento es todo bueno".

Pablo Guede llega solo a la Costa del Sol. Lo hace sin su cuerpo técnico y apostando por la gente de la casa. Como, por ejemplo, "el capi" Bravo, su segundo entrenador: "Lo quise así porque es el momento que toca. la gente de la casa está súper capacitada. A Bravo lo necesito porque entiende y tiene sangre blanquiazul. Creía que no era el momento como para venir con todo el cuerpo técnico. Estoy feliz de estar con ellos, es lo mejor. Es mi primera experiencia en Europa".

En Buenos Aires con su madre, a Pablo Guede le pilló por sorpresa la llamada de Manolo Gaspar. No se lo esperaba, ni mucho menos, aunque no dudó en coger la llamada y decir "sí, quiero". "No la esperaba para nada. Estaba en Buenos Aires con mi madre porque se cumplía un año del fallecimiento de mi padre, y no me lo esperaba. Siempre hubo esperanza de esa llamada y cuando llegó no me lo pensé".

"Lo único que se le puede decir a la afición es que intenten llenar La Rosaleda, no puedo pedir más", decía en última instancia sobre la hinchada blanquiazul, la cual demostró su entusiasmo en redes sociales ante la llegada de Pablo Guede al banquillo malacitano en el momento más complicado de la temporada.