Pablo Guede no pierde el tiempo en Málaga

El nuevo entrenador malaguista estuvo en La Rosaleda, apoyado por Manolo Gaspar, y ya ha programado su primer entrenamiento

Pablo Guede, nuevo entrenador del Málaga CF, ha llegado con ganas al equipo de la Costa de Sol, puesto que tras firmar ayer su contrato con el equipo malaguista, al que se une para lo que queda de temporada y para la siguiente, ya ha visitado el estadio de La Rosaleda por donde le acompañó Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad blanquiazul.



Guede también pudo tener también la primera de contacto con los que serán sus nuevos compañeros en el cuerpo técnico, que estará compuesto por los ayudantes que ya formaban parte de la plantilla, lo que le ayudará a su adaptación, y al que se sumará el ex jugador Bravo, que deja el filial para convertirse en la mano derecha del entrenador argentino en su andadura en Segunda división.



Precisamente, es ese lugar el que no quiere abandonar el Málaga CF que le ha puesto a Pablo Guede el objetivo prioritario de mantener la categoría para que la viabilidad deportiva y económica de la entidad no se resienta. Para conseguirlo, tendrá que revertir la mala andadura que lleva el Málaga CF durante esta temporada y que no ha sido bien llevada ni con José Alberto López ni con Natxo González, los cuales no han tenido suerte como entrenadores del club mediterráneo.





Pablo Guede se pone a trabajar

? Sábado - Firma y anuncio ??

? Domingo - Visita a La Rosaleda e inicio del trabajo ???

?? Lunes - Primer entrenamiento ??????



¡Primeros días de @PabloGuedeOfic! ??#FamiliaMalaguista pic.twitter.com/i95sWMk0rb — Málaga CF (@MalagaCF) April 3, 2022

Pablo Guede, un entrenador que quería la afición del Málaga CF

, nuevo entrenador del, ha aterrizado con muchas ganas de trabajar y ya ha fijado el primer entrenamiento este mismo lunes con el objetivo de preparar el próximo partido deen el que el club malaguista se medirá a uno de los conjunto más fuertes de la cantera, el, que se encuentra inmerso en la carrera por el ascenso a. Dura prueba de fuego para el argentino, que intentará hacer valer el famoso dicho del fútbol de "entrenador nuevo, victoria segura".es uno de los ídolos de la afición malaguista desde la década de los 90. El detiene carácter y experiencia en losManolo Gaspar, el cual sabe que es un última baza para convencer al respetable tras una temporada para el olvido. El paleño tiene una relación magnífica con, que ya sonó con fuerza en otras ocasiones. Uncuyo sueño siempre ha sido el de entrenar aly que actualmente estaba sin equipo después de haber salido delde