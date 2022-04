Las razones por las que el número de abonados del Málaga ha bajado esta temporada

José María Muñoz ha hecho un balance acerca de la campaña de abonados y varios problemas con los aficionados durante este año

A lo largo de la rueda de prensa que concedió José María Muñoz, administrador judicial del club para hablar de varios asuntos que atañen al Málaga se pudieron desglosar varios temas de importancia para marcar y valorar la temporada del club de Martiricos desde dentro y fuera del terreno de juego. Uno de los que más importa a la afición es el asunto de la entrada a La Rosaleda, que ha dado mucho que hablar durante toda la temporada por parte de los abonados malagueños.

En este curso el club malacitano ha contado con un porcentaje de abonados menor al esperado y el administrador ha querido explicar los motivos de esta bajada. "La cifra es de 13.300, muy por debajo de las pretensiones y de mi objetivo personal que era 20.000. Hemos vivido circunstancias y limitaciones y a los aficionados hay que darles para que vengan e igual no hemos estado acertados y a final de temporada haremos reflexión. Sí me fijo en otras ciudades parecidas o inferiores en población y cuyos equipos no están mejor, y tienen más o menos los mismos abonados. Es mezcla de todo. Si el Málaga en Champions tuvo 24.000, estando en Segunda y en zona media, es normal. Y luego la pandemia a todos los clubes les ha castigado", contaba Muñoz.

Sobre el tema de las reclamaciones de varios aficionados, el letrado ha querido aclarar las responsabilidades del club y sobre si le constan dichas quejas. "Sobre las reclamaciones, sólo hubo tres a consumo y las tres se desestimaron. Las que hemos tenido, si han sido tantas, a mí no me constan. Si la gente se queja por quejarse... autocrítica toda, ¿responsabilidad de quién?", explicaba el directivo.

Ya han sido varios los problemas que ha tenido el club con los aficionados del Málaga CF y la relación ha sido bastante tensa durante el trascurso de la Liga. Un ejemplo de ellos fue el descontento de varios aficionados al ver la suciedad de los asientos en el partido frente al Huesca. "Hasta el viernes de madrugada estuvo lloviendo barro y el sábado nos informaron de que iba a seguir lloviendo y a media mañana nos dicen que ya no iba a llover más. Era imposible llegar a tiempo", comentaba José María Muñoz.

A pesar de que el objetivo es común, el matrimonio entre la afición y la directiva no pasa por su mejor momento. Aun así, desde Málaga, con la incorporación del nuevo entrenador se espera llegar a buen puerto en este último tramo de la temporada, donde el Málaga CF espera acabar de manera satisfactoria.