Brahim, Pacheco o Fornals se rinden a Isco Alarcón en su despedida: "Magia"

El ex blanquiazul se acordó del Málaga en su adiós: "Cuando estaba en el Málaga..."

Isco Alarcón es historia del Real Madrid. El malagueño puso el broche de oro a su periplo en el club blanco con la consecución de la decimocuarta Champions League tras obtener también el título de liga. Un adiós oficializado a través de su cuenta de Instagram donde publicó una carta de despedida al más puro estilo Isco Alarcón y con dardo incluido al fichaje frustrado de Kylian Mbappé.

No tardaron en llover mensajes de cariño, aprecio y admiración por parte de aficionados, amigos y ex compañeros de Isco Alarcón. En clave malaguista, blanquiazules como Dani Pacheco, Brahim Díaz o Pablo Fornals se sumaron a las numerosas respuestas que recibió el centrocampista de Arroyo de la Miel. Todos añadiendo una palabra en común y que define a la perfección el fútbol del centrocampista, "Magia".

Más extenso en el mensaje y emotivo fue el dedicado por Dani Pacheco. El paisano de Isco le agradeció de la siguiente manera lo mostrado en el terreno de juego: "Cuanto nos has hecho disfrutar, señor. A los que te conocemos de pequeño, verte jugar en el Bernabéu y con la Selección española de la misma manera que lo hacías en Arroyo de la Miel... Has cumplido el sueño de todos y de qué manera. Personalmente he disfrutado mucho viéndote. Que seas igual de feliz en tu nueva etapa, jugón".

De su próxima etapa hay muchas incógnitas. El círculo cercano del jugador lleva días tratando la situación de Isco Alarcón respecto a su nuevo proyecto. Tras nueve años en el Real Madrid y un currículum inmejorable, muchas son las ofertas que tiene el ex malaguista, tanto a nivel nacional como internacional. Todo está por decidir en el futuro inmediato de Isco Alarcón.