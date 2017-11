Serra Ferrer y el mercado, Rubén, Feddal, Sanabria, Boudebouz...

Además de analizar el rendimiento del Betis en este primer tercio liguero, Lorenzo Serra Ferrer también ha entrado a valorar diferentes nombres propios de la primera plantilla. "Esperamos recuperar pronto a Feddal, tenemos buenas noticias con él... Tiene una ilusión para ayudar a los compañeros, no sé si podrá llegar a Las Palmas, pero cerca estará. Espero y deseo que el equilibrio defensa-ataque aparezca, llegará con el trabajo diario, con resultados, todo genera confianza, creo que es corregible y que estamos capacitados para hacerlo. Si luego tenemos lesiones o bajas formas no descartamos ir al mercado", ha admitido en Radio Marca Sevilla.

Sobre la ansiada vuelta de Rubén Castro, el mallorquín ha reconocido que hasta el 1 de enero no será cuando se ponga a las órdenes de Setién si el Guizhou Zhicheng no cede a dejarlo entrenar antes: "Me gustaría tenerlo antes del 1 de enero si se puede, pero es verdad que tiene contrato y el Betis no puede hacer nada, nos queda esperar... Tenemos ilusión en que vuelva, deseamos que tenga ya un reencuentro y sea feliz en la recta final de su carrera deportiva. Ojalá pueda ser antes del 1 de enero. Yo no he hablado con Rubén pero Alexis sí ha hablado, él está ilusionado por jugar, sabe también que tiene dos rivales que le pondrán las cosas difíciles, será una pugna entre amigos y compañeros en la delantera".

El futuro de Sanabria: "La Roma no nos ha dicho nada, el Betis tiene una contraoferta para anular la opción de la Roma. A Tonny hay que darle cariño para que saque todo su talento. Lleva una buena marca de goles, tiene 21 años y un potencial muy sólido. Sergio León también está dando un rendimiento muy bueno. Quizás en estos partidos esperábamos un poco más de él, pero como del resto del equipo. Hay que saber que a veces al futbolista no le salen las cosas, hay que ser comprensivos sin perder la exigencia".

Volverá Pezzella: "La Fiorentina no se ha dirigido al Betis para darnos un sí o un uno. Vamos a esperar, hablaremos con el jugador y veremos qué pasa...".

Renovación de Joaquín: "No hace falta que se siente a firmar, firma de pie. No hay problemas con él, estoy muy satisfecho, nos está sorprendiendo a todos. Está dando un nivel muy alto, lleno de compromiso, lleno de luz sabiendo lo que puede hacer y transmitir. Me alegro muchísimo por él porque le tengo aprecio".

Renovación de Adán: "No hay novedad, nosotros iniciamos con Joaquín por jerarquía digamos, sin querer pretender que Adán esté a otro nivel. Antonio está haciendo un buen inicio de competición, muy motivado, intentando superar situaciones complicadas y llegará su momento. Por ahora no hemos abierto esta posibilidad, no sólo con él sino con otros jugadores más".

Renovación de Fabián: "Para nosotros es una satisfacción ver el crecimiento de este jugador, que poco a poco va cogiendo una personalida competitiva muy fuerte, entrando en partidos importantes. Queremos que se consolide, que amplíe y juegue muchos años en el Betis, que es su casa. Estamos muy contentos, tiene tres años de contrato o ojalá podamos hacer tres más cuanto antes".

El rendimiento de Boudebouz: "Es cierto que es un jugador con muchísimo talento, estoy convencido que es capaz de poner luz en la oscuridad. Tuvo más tiempo para recuperarse de la lesión, al no hacer pretemporada, quiso precipitarse y recayó un poco, eso le ha creado dudas, pero hay que tener paciencia. Estoy satisfecho de que Ryad pueda jugar con nosotros. El míster le sabrá buscar la posición adecuada, venía de un equipo donde era el líder, le falta un poco pero estoy convencido que lo será".