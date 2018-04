Minguella recomendó a Bartomeu el fichaje de Monchi

Josep María Minguella habló en los micrófonos de la Cadena Cope, donde se quejó de la gestión llevada a cabo por la directiva del Barça, especialmente en política de fichajes, tras el batacazo de anoche en Roma. Según contó el representante, hace año y medio recomendó al presidente del club blaugrana, Josep María Bartomeu, el fichaje de Monchi para la dirección deportiva, aunque no se llevó a cabo.

Así lo comentaba el agente en el programa: "Quiero recordar al presidente del Barça que hace un año y medio estuvo en mi casa más de una hora y yo le dije: 'Tienes que cambiar la estructura deportiva del club. No puede ser que los entrenadores fichen a los jugadores, tipo Arda, Aleix Vidal... Con muchos de esos jugadores, el entrenador se irá y los jugadores seguirán en el club'. '¿Y tú qué harías?' 'Yo traería a Monchi. Monchi se va a ir del Sevilla, tiene una oferta de Italia y otra de Inglaterra y se vendría loco al Barcelona".

Minguella también comentó la respuesta de Bartomeu: "Me dijo: '¿Y qué hago con Robert?' Esto, como el banquillo, como todo, lo tiene que resolver el jefe, el que sabe de fútbol. Hace diez años que tenemos en la Directiva, que maneja el 70 y pico por ciento del presupuesto del club, en gente que han sido jugadores del club pero que han empezado a hacer este trabajo en nuestro club. Y esto no puede ser, ahí tiene que haber un primera fila. Y de primera fila en el mundo, que yo conozca, está Monchi". E insistió: "Pero su gran problema es qué hacía con Robert. No me desmayé porque ya tengo un aguante".

El agente fue muy crítico con la política de fichajes del Barça, considera que no ha sabido renovar la plantilla y que Messi no va a durar para siempre. Minguella no entiende como gastando 600 millones de euros, vuelven a jugar los mismos jugadores de siempre.