'Desescalada' en la Tercera división

No hay nada oficial, por el momento, pero salvo Primera y Segunda, es prácticamente seguro que no va a haber fútbol de Segunda B hacia abajo. Se anuncia que la RFEF podría tomar la decisión definitiva el miércoles próximo (6 de mayo), aunque ya hay clubes que han comenzado su particular 'desescalada'.

En el Grupo X, salvo Betis Deportivo y Utrera, que podrían disputar los 'play off' exprés si se juegan definitivamente, y el Sevilla C, que por su condición de filial podría retomar la actividad una vez que el primer equipo nervionense lo haga, el resto de los representantes sevillanos aguardan el cierre oficial de la 19/20, aunque algunos ya han comenzado a rebajar su actividad diaria. Son los casos, principalmente, de Gerena y Coria.

El conjunto gerenense reaccionó a tiempo y salió de los puestos de descenso. La plantilla rojinegra, desde hace una semana, dejó de entrenar todos los días a nivel grupal mediante videoconferencia. No obstante, los jugadores continúan ejercitándose con un trabajo que les manda el preparador físico y se conectan martes y jueves para no perder el contacto.

El Coria, por su parte, ha reducido trabajo en todos los aspectos. El conjunto ribereño no está llevando a cabo a día de hoy ningún trabajo diario. El cuerpo técnico envía un entreno físico individual que desde hace algún tiempo los jugadores realizan bajo su responsabilidad. También dejó de hacer actividades motivacionales (retos, video-mensaje para la afición, contacto diario, ...) destinadas a mantener el sentimiento grupal.

Antoniano y Lebrijana

Los otros dos equipo sevillanos, Antoniano y Lebrijana, a grandes rasgos, sí mantienen el nivel del inicio del confinamiento. Por el cuadro blanquirrojo, la actividad es la misma. Una vez por semana realiza un entrenamiento colectivo mediante videoconferencia y el resto realiza las tareas remitidas por el preparador físico.

El Antoniano, que se marchó al parón estando a un punto de los 'play off', lamenta el desenlace abrupto que puede tener la temporada, ya que después del ascenso y la participación en la Copa del Rey, la campaña estaba siendo histórica.

Por último, la Lebrijana, siempre con las condiciones excepcionales que implica la cuarentena, mantiene el nivel habitual de sesiones de la temporada (cuatro semanales). El preparador físico asigna sus tareas y Asián, y su segundo, mantiene el contacto con los futbolistas a nivel psicológico.